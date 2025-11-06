傷2警洪男背景曝光！30多歲吸毒、啃老 父親驚嚇退租落跑

看到警方上門，洪姓男子惡人先告狀，質疑警方非法入侵（圖／翻攝社會事影音）

一名30多歲的洪姓男子因騷擾父親索討金錢並傷害警察而被逮捕。這名男子沒有固定工作，長期向家人要錢，若遭拒絕便出言威脅。他的父親早已申請保護令防範兒子的騷擾行為，甚至因害怕而搬家躲避。近日，洪男不僅在高雄前鎮與女友爭吵，還持刀傷害警察，隨後又前往父親住處騷擾，最終被警方依法逮捕。

當警方上門時，洪姓男子立即質疑警方的行動合法性，大聲喊叫：「你們怎麼進來？你們憑什麼？」然而，警方指出是他父親親自報警並開門讓警方進入。洪男辯解道：「我騷擾了什麼？我在這裡吃飯。」他要求警方出示證據，不願承認自己的行為。

洪姓男子多次到鼓山區的父親家騷擾，只要討不到錢，就會出言要對家人不利，逼得父親早早就申請了保護令（圖／翻攝社會事影音）

事實上，洪男曾在高雄前鎮與女友發生爭執，並在衝突中持刀劃傷員警。他也多次到鼓山區父親家中騷擾，只要索討金錢不成功，就會威脅家人，導致父親不得不申請保護令自保。

鼓山警分局新濱所長蔡宗宏表示，洪男持續對其父親恐嚇，並對值勤員警叫囂，因此警方當場依法逮捕。為防止他反抗掙扎，警方不僅派出優勢警力，還準備了特殊工具，最終成功將他制伏。

男子已經多次違反保護令，這次除了被警方帶走，他的父親擔心再被騷擾，也已經搬家，希望不再被兒子牽連（圖／TVBS）

鄰居透露，洪男經常向父親索討金錢，討不到就鬧事，迫使其父親申請家暴令並最終搬離住處。據了解，洪男並未與父親同住，但因無固定工作，經常前往父親在鼓山的租屋處要錢。由於洪男多次違反保護令，這次被警方逮捕後，他的父親為避免再次被騷擾，已經搬家，希望能擺脫兒子的糾纏。

