傻傻分不清！UG送飲料遭抵制 「GU」無辜躺槍急吐1句話

27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周邊犯下隨機砍人案，釀成4死（含張文）11傷悲劇。許多民眾自發獻花哀悼，然而茶飲品牌「UG」20日在現場放了帶有品牌LOGO的鮮花與提袋，遭質疑蹭流量，因此被炎上。而知名服飾品牌「GU」因為與「UG」名字相似意外被波及，並在社群平台幽默澄清，掀起網友熱議。

張文攻擊事件後，在台北車站、中山站兩個事發地點，都有民眾前往哀悼致意，有網友20日在Threads分享影片，只見一名男子手提一袋印有UG標誌的飲料，以及掛有UG兩字牌子的花束到場哀悼，引發討論。後來被認出，該男子就是UG老闆鄭凱隆。

對此，UG在臉書粉專PO文道歉，「我們誠摯面對因表達方式不當所引起的各界討論與質疑，感謝社會大眾的指正與提醒，我們虛心接受，並在此致上誠摯的歉意。」

GU在社群平台上澄清，「你好，我是賣衣服的，沒有賣飲料」。（圖／翻攝自GU Taiwan臉書）

而服飾品牌GU似乎因為這次UG的炎上事件受到波及，於是在Threads上寫下，「你好，我是賣衣服的，沒有賣飲料」，該言論迅速吸引超過1萬人按讚，紛紛表示，「自從UG出來，我都會想一下是GU還是UG」、「有人跟我說她買GU，我就在想，蛤？風波那麼大，還買這家」、「每次要唸之前都在心裡先練習一次」、「小編很時事喔」，就連同集團品牌「UNIQLO」也回應，「笑了」。

此外，家居品牌「HOLA 和樂家居」也經常被誤認為「特力屋」，索性直接在Threads的自我介紹欄中標明，「不是B&Q，也不是特力屋，也不是西班牙人打招呼，是HOLA 和樂家居，讓日常更美的居家品牌」，同樣引發網友會心一笑。

事實上，UG已於21日下午緊急召開記者會，董事長鄭凱隆也為送飲料一事當場鞠躬道歉，甚至一度哽咽當場落淚，表示透過這次事件，他清楚學習到，身為董事長，行為確實容易造成社會觀感不佳，也進一步引發不必要的輿論與誤解。這本是一件令人悲痛的事情，卻因為自己的不當行為而模糊了真正該被關注的焦點。他願意完全承擔責任，並向社會大眾致上最誠摯的歉意，也會深刻檢討自身的判斷與行為。

