傻子與白痴成團10年 得金曲後擔憂「想說的話越來越少」

傻子與白痴推出新EP。（圖／傻子與白痴提供）

傻子與白痴今年成團10周年，推出新EP《在沒有答案的日子裡》，同名主打邀來163 braces合作，被樂迷形容「超級夢幻聯動」，主唱維澤說：「寫這首歌時就覺得要一個聽感上很清澈的女生，來讓這首歌更有層次。」

去年傻子與白痴獲得金曲獎最佳演唱錄音專輯，主唱維澤認為創作上的壓力不是來自金曲獎，「而是擔心自己想說的話越來越少，或者是變得越來越麻木。」運動和創作就是他排解壓力的方式，對於壓力，他十分正向看待，笑說：「這是一個有趣的循環，有創作的壓力就將壓力化為創作，因為創作變得有活力了起來，但發表後又有了壓力，然後又繼續創作。」

EP封面是四個團員擠在汽車後座，呼應這張新作誕生於恍惚的心境，維澤解釋：「這種恍惚是指，突然之間過去和現在糾結在一起的時候，生活在這個時代，或許你也會有相同感覺，常常會覺得『反正』事情就是這樣了。」當那句「反正」在心裡浮現時，人們往往已在無意識中鬆開方向盤，成了自己生命裡的後排乘客，他接著開玩笑說：「因為沒有人知道要去哪裡，所以沒有人坐在駕駛座上，而且我一直都比較喜歡坐在後座上。」

傻子與白痴成團10周年。（圖／傻子與白痴提供）

傻子與白痴的作品為年輕世代發出共同的疑問，EP《在沒有答案的日子裡》裡的四首歌曲不管是對卡在中間的表態、大時代與小人物的對照，或是希望親人幸福快樂。問他們找到了答案沒有？主唱維澤回答：「在沒有答案的日子裡，這句話的意思其實就是，還沒有接受自己就是這個樣子；我們想要找到的答案，無非就是一個包含過去、現在與未來都可以接受的自己。」

