傻子與白痴成團10週年推新歌 夢幻聯動163 braces

【緯來新聞網】去年拿到金曲最佳演唱錄音專輯獎後，今年是樂團傻子與白痴正式成團第10週年，他們帶著最新EP《在沒有答案的日子裡》回到觀眾的眼前，團員們表示，如果第一張專輯《夜長夢少》是對當下感到迷茫的狀態，那《在沒有答案的日子裡》想講的就是「如何與迷茫相處」。同名單曲〈在沒有答案的日子裡〉找來有「校園文青教主」之稱的163 braces 合作，被樂迷稱為「超級夢幻聯動」，主唱維澤說：「寫這首歌時就覺得而要一個聽感上很清澈的女生，來讓這首歌更有層次。」

傻子與白痴發行新EP《在沒有答案的日子裡》，封面是四個團員擠在汽車後座。（圖／傻子與白痴提供）

這次合作大受樂迷歡迎，而EP中的〈一半〉則是誠實的形容了團員們現在的狀態：不是高點，也不是低潮，而是介於「中間」那種尷尬又真實的狀態。成軍10年，從18歲到28歲，傻子與白痴這次再度為年輕世代發出共同疑問，主唱維澤：「我們想要找到一個包含過去、現在與未來都可以接受的自己。」



163 braces的嗓音乾淨清亮，而維澤的嗓音帶著溫柔脆弱，兩人的聲音對比強烈，放在一起卻意外的有種互相應和之感，出奇的搭，主唱維澤說：「當時在寫這首歌時，就覺得需要一個聽感上很清澈的女生，來讓這首歌更有層次。我希望這首歌有種懷舊的，金黃色的感覺，個性迥異的男女聲像是在對彼此傾訴同樣類型的心事。」



音樂人在拿到金曲獎之後，最直面的壓力通常反映在之後的創作上，而主唱維澤表示：「 我覺得創作上的壓力不是來自金曲獎，而是擔心自己想說的話越來越少，或者是變得越來越麻木。」運動和創作就是他排解壓力的方式，對於壓力，他十分正向看待，笑說：「這是一個有趣的循環，有創作的壓力就將壓力化為創作，因為創作變得有活力了起來，但發表後又有了壓力，然後又繼續創作…。」

在開始寫這張 EP 之前，傻子與白痴就已經決定要和更多製作人合作。（圖／傻子與白痴提供）

EP《在沒有答案的日子裡》的封面是四個團員擠在汽車後座，主唱維澤說，這張 EP 《在沒有答案的日子裡》誕生於恍惚的心境，「這種恍惚是指，突然之間過去何現在糾結在一起的時候，生活在這個時代，或許你也會有相同感覺，常常會覺得『反正』事情就是這樣了。」當那句「反正」在心裡浮現時，人們往往已在無意識中鬆開方向盤，成了自己生命裡的後排乘客。他補充：「因為沒有人知道要去哪裡，所以沒有人坐在駕駛座上，而且我一直都比較喜歡坐在後座上。」



在開始寫這張 EP 之前，傻子與白痴就已經決定要和更多製作人合作。希望能有更多新的想法，除了與163 braces 合作，由金牌製作人陳君豪監製，聯手陸希文、Jade 嘟嘟、鍾濰宇、阿力普多位優秀的音樂夥伴，在傻白風格強烈的的樂風中注入更細膩的安排與律動，創造更為豐富的層次與深度。傻子與白痴的作品為年輕世代發出共同的疑問，EP名為《在沒有答案的日子裡》裡的四首歌曲不管是對卡在中間的表態、或是大時代與小人物的對照、希望親人幸福快樂，問他們找到了答案沒有？主唱維澤回答：「『在沒有答案的日子裡』這句話的意思其實就是，還沒有接受自己就是這個樣子；我們想要找到的答案，無非就是一個包含過去，現在與未來都可以接受的自己。」

