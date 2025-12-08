傻子與白痴成軍10周年 奪金曲憂「越變越麻木」

傻子與白痴成軍10年，推出EP《在沒有答案的日子裡》。（圖／傻子與白痴提供）

傻子與白痴正式成團10週年，推出最新EP《在沒有答案的日子裡》，同名單曲找來有「校園文青教主」之稱的163 braces合作，大受樂迷歡迎。而EP中的〈一半〉則是誠實形容了團員們現在的狀態，不是高點，也不是低潮，而是介於「中間」那種尷尬又真實的狀態。成軍10年，從18歲到28歲，傻子與白痴這次再度為年輕世代發出共同疑問，主唱蔡維澤：「我們想要找到一個包含過去、現在與未來都可以接受的自己。」

去年傻子與白痴拿到金曲最佳演唱錄音專輯獎，問及對於後來的創作是否會造成壓力？蔡維澤說：「我覺得創作上的壓力不是來自金曲獎，而是擔心自己想說的話越來越少，或者是變得越來越麻木。」運動和創作就是他排解壓力的方式，對於壓力他十分正向看待，笑說：「這是一個有趣的循環，有創作的壓力就將壓力化為創作，因為創作變得有活力了起來，但發表後又有了壓力，然後又繼續創作。」

EP封面是四個團員擠在汽車後座，蔡維澤說作品誕生於恍惚的心境，「這種恍惚是指，突然之間過去何現在糾結在一起的時候，生活在這個時代，或許你也會有相同感覺，常常會覺得『反正』事情就是這樣了。」當那句「反正」在心裡浮現時，人們往往已在無意識中鬆開方向盤，成了自己生命裡的後排乘客，他補充：「因為沒有人知道要去哪裡，所以沒有人坐在駕駛座上，而且我一直都比較喜歡坐在後座上。」

傻子與白痴去年拿下金曲最佳演唱錄音專輯獎。（圖／傻子與白痴提供）

