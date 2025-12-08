傻子與白痴成軍10年！夢幻聯動163 braces

樂團傻子與白痴推出EP《在沒有答案的日子裡》重磅回歸。（傻子與白痴提供）

傻子與白痴樂團（傻白）自去年奪下金曲「最佳演唱錄音專輯獎」的榮耀後，今年迎來成軍第十年，正式帶著全新EP《在沒有答案的日子裡》重磅回歸。

這張作品不僅是傻白對十年音樂路程的回望，更為年輕世代集體的迷茫與虛無，提出了「如何與迷茫相處」的從容解答。主唱維澤表示，如果首張專輯《夜長夢少》描述的是對當下感到迷茫的狀態，那麼《在沒有答案的日子裡》則試圖探討的正是與這種「迷茫」共存之道。EP同名單曲〈在沒有答案的日子裡〉祭出「超級夢幻聯動」，特別邀請有「校園文青教主」之稱的163 braces合作。

維澤透露，創作時便認定需要一個聽感上清澈的女生嗓音，為歌曲增加層次。163 braces乾淨清亮的聲線，與維澤溫柔而略帶脆弱的嗓音形成強烈對比，卻出奇地契合，彷彿個性迥異的男女在傾訴相同的心事。維澤形容：「若說我唱的是城市黑暗的喧囂與迷茫，163 braces則是那一抹將人從渾沌迷?之中瞬間拉起的光亮。」

面對外界關注金曲獎後的創作壓力，維澤坦言：「創作上的壓力不是來自金曲獎，而是擔心自己想說的話越來越少，或者是變得越來越麻木。」他以運動和創作為排解方式，並正向看待壓力：「這是一個有趣的循環，有創作的壓力就將壓力化為創作，因為創作變得有活力了起來，但發表後又有了壓力，然後又繼續創作。」EP中的另一首歌曲〈一半〉則誠實地描繪了團員們當前的狀態：並非高點，也不是低潮，而是處於「中間」那種尷尬又真實的階段。團員們從18歲走到28歲，藉由這張作品再次為年輕人拋出共同的疑問。

EP《在沒有答案的日子裡》的封面視覺相當特別，是四位團員全都擠在汽車後座。維澤解釋，這張EP誕生於一種「恍惚的心境」：「常常會覺得『反正』事情就是這樣了。」他認為，當這句「反正」浮現時，人們往往在無意識中鬆開了方向盤，成了自己生命裡的後排乘客。他笑說：「因為沒有人知道要去哪裡，所以沒有人坐在駕駛座上，而且我一直都比較喜歡坐在後座上。」

為注入更多新思維，傻白這次與多位金牌音樂人合作，邀請到金牌製作人陳君豪監製，並聯手陸希文、Jade 嘟嘟、鍾濰宇、阿力普等多位優秀夥伴，在他們風格強烈的樂風中，注入更細膩的安排與律動。被問及是否已找到答案，維澤總結道：「『在沒有答案的日子裡』，這句話的意思其實就是，還沒有接受自己就是這個樣子；我們想要找到的答案，無非就是一個包含過去、現在與未來都可以接受的自己。」

