傻子與白痴風光奪金曲獎！4人全擠汽車後座 親吐「最大擔憂」

樂團「傻子與白痴」去年拿下金曲獎最佳演唱錄音專輯獎後，近日推出新EP《在沒有答案的日子裡》。主唱維澤坦言，創作壓力並非來自得獎，而是擔心自己想說的話越來越少，或變得越來越麻木；不過他正向看待壓力，「這是一個有趣的循環，有創作的壓力就將壓力化為創作，因為創作變得有活力了起來，但發表後又有了壓力，然後又繼續創作……。」

傻子與白痴成軍10年，推出新EP《在沒有答案的日子裡》。（圖／傻子與白痴提供）

維澤透露EP誕生於恍惚的心境，「這種恍惚是指，突然之間過去和現在糾結在一起的時候，生活在這個時代，或許你也會有相同感覺，常常會覺得『反正』事情就是這樣了。」當那句「反正」在心裡浮現時，人們往往已在無意識中鬆開方向盤，成了自己生命裡的後排乘客。EP封面是4位團員擠在汽車後座，他補充：「因為沒有人知道要去哪裡，所以沒有人坐在駕駛座上，而且我一直都比較喜歡坐在後座上。」

傻子與白痴分享EP理念。（圖／傻子與白痴提供）

同名單曲〈在沒有答案的日子裡〉找來「校園文青教主」163 braces合作。維澤表示：「在寫這首歌時，覺得需要一個聽感上很清澈的女生，來讓這首歌更有層次。我希望這首歌有種懷舊的、金黃色的感覺，個性迥異的男女聲像是在對彼此傾訴同樣類型的心事。」163 braces的嗓音乾淨清亮，維澤的嗓音則帶著溫柔脆弱，兩人聲音對比強烈，放在一起卻意外有種互相應和之感。

傻子與白痴的作品為年輕世代發出共同的疑問，《在沒有答案的日子裡》4首歌曲不管是對卡在中間的表態、或是大時代與小人物的對照、希望親人幸福快樂，問他們找到答案了沒？維澤表示：「『在沒有答案的日子裡』的意思，其實就是還沒有接受自己就是這個樣子；我們想要找到的答案，無非就是一個包含過去、現在與未來都可以接受的自己。」

