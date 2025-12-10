「傻子與白痴」泰國開唱遇含蓄歌迷 設計「更野蠻、更搖滾」歌單找爆點

樂團「傻子與白痴」赴泰國「Cat Expo」演出。傻子與白痴提供

樂團「傻子與白痴」因《2025 GMA金曲國際音樂節》，成功登上泰國曼谷指標性音樂節「Cat Expo」舞台，打破語言隔閡，為泰國聽眾展現該樂團獨特且迷人的搖滾樂風。這場為期兩天的「Cat Expo」由泰國獨立線上電台Cat Radio舉辦，匯聚了近百組風格多元的海內外音樂人。「傻子與白痴」坦言，儘管身為音樂節常客，首次在泰國登台演出依舊難掩緊張和興奮之情，表示：「我們整個團都很興奮，希望可以把我們的音樂帶給不同地方的人認識。」

驚喜發現台下有懂中文觀眾 樂團以「更野蠻、更搖滾」歌單征服泰國

「傻子與白痴」分享，一開始擔心與觀眾語言不通，無法將樂團的能量完整傳達給觀眾。然而，他們驚喜發現台下有許多聽得懂中文的觀眾，讓他們直呼感動：「身在異鄉遇到認識的人、跟你講同樣語言的人，其實也是一種緣份。」

他們透露泰國觀眾一開始反應較為含蓄，但只要找到一個爆發點，便能漸入佳境，認為表演當下的能量傳遞非常有效。樂團最終以「更野蠻、更搖滾」的特別歌單，成功征服了泰國觀眾。

傻子與白痴用更更野蠻、更搖滾歌單打開泰國觀眾爆點。傻子與白痴提供

全新EP探討「迷惘」 鼓勵聽眾音樂可給別人想像空間

樂團也把握機會與當地音樂人交流，特地欣賞了泰國創作歌手Numcha的演出，對她輕鬆且慵懶的音樂風格留下深刻印象，並表達合作意願：「這是我們比較少有的音樂風格，希望有機會跟她合作。」

隨著全新EP《在沒有答案的日子裡》在10月發行，「傻子與白痴」分享這張EP主要講述在探索「想要成為什麼樣的人、過什麼樣的生活」時所經歷的迷惘。他們強調這份疑問正是進步的關鍵，並鼓勵聽眾朋友不需要過度揣測其中的意義，表示：「音樂可以給別人想像空間是一件很重要的事。」



