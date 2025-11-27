傻眼全錯！稱「一代團」BP、GD去高雄 柳采葳怨：三、四代團塞滿大巨蛋

記者陳思妤／台北報導

TWICE在高雄演唱會引起無數歌迷前往朝聖，全城市應援也讓人印象深刻。國民黨台北市議員柳采葳今（27）日質詢台北市長蔣萬安時，就指出大巨蛋檔期問題。但尷尬的是，她卻將韓團第幾代全搞錯了，稱「三代團、四代團就把大巨蛋檔期塞滿，那『一代團』BLACKPINK、GD（權志龍）去了高雄」，未來台北永遠可能只能有次團，沒有辦法有天團，天團永遠留在高雄了。

柳采葳今天在台北市議會質詢時直言，講到演唱會經濟，大家想到的是高雄，蔣萬安服氣嗎？蔣萬安強調，整體演唱會經濟，帶來的國際觀光旅客、旅館住宿等表現非常亮眼，會持續精進，包括Super Junior來，也請觀傳局跨局處做整體宣傳行銷，獲得很多歌迷肯定，還有很多努力空間，年底到明年上半年檔期，會提早規劃帶動演唱會經濟。

柳采葳接著又說，大巨蛋明年檔期2月剩下9天檔期，不可能有天團來了，3、4月沒空檔，5月剩下9天，6、7、8月沒空檔，9月1天空檔不可能辦演唱會，7到9月是最適合辦演唱會的暑假檔期，但台北大巨蛋通通沒空檔。接著，10月有7天空檔，11月也沒有空檔，12月節日月還有9天。她質疑，口口聲聲要發展演唱會經濟，但場館沒辦法協助。

對此，蔣萬安解釋，先天條件確實大巨蛋是BOT，檔期規劃是遠雄負責處理，且大巨蛋是以棒球賽事為主，7-9月基本上是職棒賽事。他提到，市府可以掌控且比較受大家喜愛的小巨蛋檔期過於僵化的問題，上個月已請台北市副市長林奕華邀集相關單位重新檢討，目前有初步方向，而大巨蛋也會找機會好好溝通，看如何創造雙贏，帶動演唱會經濟。

但，柳采葳直指，大巨蛋才是問題，BLACKPINK來會想去小巨蛋嗎？大巨蛋檔期要如何彈性，把部分掌控權拿回到市府手上才是重點。她接著說，遠雄也有經紀公司，他們經紀公司可能找的是三代團、四代團，「三代團、四代團就把大巨蛋檔期塞滿，那『一代團』BLACKPINK、GD（權志龍）去了高雄」，這樣子的國際天王巨星會有慣性去一個城市不會改變，未來台北永遠可能只能有次團沒有辦法有天團，天團永遠留在高雄了。蔣萬安則承諾，會努力克服困難，盡快解決。

但尷尬的是，柳采葳提到的BLACKPINK通常被歸類在三代團，GD所屬的BIGBANG則是二代團，兩者皆不是一代團，一代團的代表團體為神話等，二代團則有Super Junior、SHINee、少女時代等。而柳采葳稱，「三代團、四代團塞滿大巨蛋」，實際上，三代團除了BLACKPINK，還包括，BTS、EXO、SEVENTEEN、TWICE、BLACKPINK、Red Velvet、MAMAMOO。四代團則有Stray Kids、 i-dle、aespa、IVE等等。

