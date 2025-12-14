傻眼！ 中國大媽江邊「放生白米」 佛教協會：折損福報

近日，遼寧丹東市振安區江邊出現離奇一幕，四五名中國大媽將約10幾袋白米倒入江中，還雙手合十跪拜念誦佛號，聲稱這是在「放生白米」。此舉不僅浪費糧食，更污染環境，引發社會廣泛批評。中國佛教協會明確表示，這種行為完全不符合佛教教義，違背惜福理念，反而會折損福報。類似的不當「放生」行為在中國各地時有所聞，「放生」貓咪、礦泉水等荒謬事件層出不窮。

中國大媽江邊放生白米，佛教協會會折福。（圖片來源／微博）

中國大陸近日出現民眾在江邊「放生白米」的奇特現象，引發社會廣泛關注與批評。在遼寧丹東市振安區，有人將數十袋白米倒入江中，還雙手合十行跪拜禮並念誦佛號，被質疑不僅浪費糧食還污染環境。中國佛教協會已明確表示，這種行為曲解了放生的真正意義，不符合佛教教義，也違背惜福理念，反而會折損福報。類似的不當「放生」行為在中國大陸各地時有發生。

廣告 廣告

在遼寧丹東市振安區，有目擊者發現四五名中國大媽蹲在寒冷的江邊，竟然將整包白米倒入江中，旁邊還有人不停念誦佛號。據目擊者描述，這些人將約10幾袋白米倒入水中，聲稱是「放生白米」，有兩人還雙手合十並行跪拜禮。這一幕被拍攝下來後在網路上流傳，引起許多人對於浪費食物和污染環境的質疑。

當地警方已介入調查此事。鴨綠江邊境派出所工作人員表示，這些人可能是在還願，雖然倒一些或半袋大米到江裡並不違法，但這種行為是否真能得到神明的認可值得懷疑。中國佛教協會也發表聲明，認為「放生白米」的做法完全不符合佛教教義，也違背了惜福的理念，這種行為不但不會增加福報，反而會折損福報。

十袋白米倒江邊，中國大媽行跪拜禮放生白米。（圖片來源／TVB）

這並非中國大陸唯一的不當「放生」事件。在2025年11月，有目擊者發現有人在水邊放生貓咪，導致許多貓被迫跳入水中。目擊者描述，當時他在划槳板時突然發現水中有許多貓，靠近一看才知道岸上有人正在放貓，還聽到有人說要拍攝影片。這些貓咪因驚嚇而紛紛跳入水中，有些已經沒有力氣掙扎，目擊者表示他們大約救起了3隻落水的小貓。

不只白米，山東青島倒礦泉水，廣東放生流浪貓。（圖片來源／網路）

此外，在山東青島，甚至有人「放生」整箱整箱的礦泉水。這些行為都引起了公眾的強烈批評，認為這不僅是在浪費食物，更是在危害生命，與真正的放生理念背道而馳，福氣反而因此遠離。

更多 TVBS 報導

獨／男放學時間襲童 遭控5分鐘前對其他家長「掐脖」

男當街嗆警 失控不聽勸 遭「過肩摔」三次

甩尾撞進剛開幕棋牌室！4人瞬間遭撞飛 男被壓車下幸平安無事

「摯友」、「烏梅子醬」全盜版！陸製點歌機台灣狂售千台 6嫌法辦

