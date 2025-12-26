傻眼！中國演唱會外竟設「調解室」 網酸「搭得像靈堂」：差點要獻花了

中國演唱會外竟設「調解室」。（翻攝自微博）

演唱會外竟有調解室？據了解，中國偶像經紀公司之一「時代峰峻」將於今（26）日將舉辦「TF家族新年音樂會」，由於爭議不斷，沒想到演唱會居然還設有調解室，其外觀更讓網友酸，「搭的像靈堂似的」。

據了解，「TF家族新年音樂會」將於今天舉辦，不過還未開始前就有許多像是售票異常、雙人舞台爭議、藝人待遇等爭議，甚至還有特定粉絲直接在今天現場大喊，「蘇新皓C位」。

由於這次演唱會卡司有TF家族的2代到5代，因此演唱會還沒開始前就有不小「爭吵」，從微博上便能看見各家唯粉在維護藝人權益，像是「新音雙人舞台必須给」「請公司正面回應橹穆cp粉絲核心需求，為何區別對待」，甚至還3、4、5代粉絲已在網路上互罵對方是「皇族」的狀況。

沒想到，疑似為了避免衝突發生，有網友發現，「TF家族新年音樂會」竟然還設有「調解室」，其外觀還被嘲諷，「搭的像靈堂似的」「為什麼這個調解室看起來這麼莊嚴，這麼想哭」「這是調解室嗎，我差點獻花」。

另外也有網友提出質疑，「粉絲會吵起來？」其他民眾則說，「會打起來」「待會紛爭就要開始了」「這個確定位子夠嗎？團粉、唯粉、cp粉，然後cp粉左右位再調換一下，然後還有一些小分隊的粉絲，直接吵得沒完沒了，這個調解室開幾千間都不夠，不要小看時代峰峻粉絲的吵架能力」。

