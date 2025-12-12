傻眼！中國男飛行途中竟試圖打開艙門遭逮 國泰航空說話了

國泰航空一架班機竟有中國男在飛行途中竟試圖打開艙門遭逮。（示意圖，取自Unsplash）

傻眼！國泰航空（Cathay Pacific）一架班機，從美國波士頓飛往香港途中，竟有旅客試圖要打開艙門而遭警方逮捕，所幸飛機有成功抵達香港。

綜合外媒報導，該起事件發生在週四凌晨4時45分，飛機即將降落香港國際機場的前15分鐘左右，有名約20歲持中國護照的男子，試圖要打開飛機艙門，所幸飛機後來還是安全抵達機場，警方後續以涉違反《航空安全條例》將其逮捕。

國泰航空也針對此事發出聲明，機組人員在第一時間便處理了該起事件，在檢查過後確定艙門已經牢固關閉，便立刻將相關的情況報告給有關部門、警方，所幸該起事件並沒有機組人員受傷。

廣告 廣告

警方發言人則表示，目前該案正調查當中。據了解，今年9月也有一架班機在降落後不久，緊急滑梯就被打開，經調查，可能是乘客不慎按下緊急出口把手便觸發了警報。

更多鏡週刊報導

出門記得帶傘！東北季風影響雨彈來襲 3縣市大雨特報「一路下到明天」

防春節傳播風險！新冠疫苗擴大全民接種 限時2個月「明年元旦上路」

《時代雜誌》2025風雲人物公布！ 「AI設計師」黃仁勳、蘇姿丰等人入列