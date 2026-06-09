傻眼！免關稅花生尚未進口 雲林花生價暴跌20元
雲林縣花生產量全台最大，目前正進入第一期花生採收，但每台斤僅35元至35元，比起去年同期53、54元已暴跌20元。中華民國落花生產業協會理事長黃伯文研判是進口貿易商手上都還有去年的存量還未賣完，加上免關稅進口花生預期心理導致。
今年第一期花生最近採收，農民普遍反映價格低於去年太多，乾燥後每台斤僅35元。
一名收購商指出，今年開盤每台斤36元，一路往下走到33元，雖說是因下雨，花生品質不太好，所以價格不高，但今年這一期應該只會在35元上下波動3元，與去年同期53元差很多，前年同期也還有40元行情。
中華民國落花生產業協會理事長黃伯文指出，進口貿易商手上都還有去年的存量還未賣完，以接近成本價的極低價拋售中，加上花生大盤商也有「免關稅」花生進口會造成價格衝的預期心理，導致現採花生價格不太可能好。
一名理事則砲轟賴清德總統5月初到雲林參加活動時公開說美國花生難與國產花生競爭，要農民不需過度憂心，這根本是農業部帶頭騙總統，國內的帶殼總銷量只占20％到25％，其餘都是花生仁銷路，「哪隻眼睛看會沒有影響」？今年大蒜、花生、玉米、番薯都倒了，農糧署還毫無作為。
前理事長丁明貴表示， 農民最實際的就是口袋裡要有錢，政府一定要有配套措施。
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