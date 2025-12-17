傻眼！列車延遲24分鐘百乘客受影響 JR東日本：司機員睡回籠覺

日本列車延遲24分鐘使百名乘客受影響，竟因司機員回去睡大覺；示意圖。（Pixabay／Image by Yoshiharu TSUYUKI）

傻眼！日本JR東日本指出，15日6時26分自我孫子站出發、前往勝田站的普通列車延遲24分鐘發車，只因司機員在清晨點完名後返回宿舍睡回籠覺，導致上百名旅客行程延誤。

據《產經日報》報導，JR東日本15日表示，原定於6時26分自千葉縣我孫子市的常磐線我孫子站出發、前往勝田站的普通列車，然而司機員卻在清晨點完名後，返回房間睡「回籠覺」，導致未能準時到崗，列車也因此延誤24分鐘發車，約有100名乘客受影響。

JR東日本說明，該名司機員入住在我孫子站附近的員工宿舍，當日清晨5時20分接受點名後，竟返回宿舍繼續睡大覺。由於司機員遲遲未出現，站務人員察覺異狀才發現此事。對此，JR東日本指出，將「徹底加強對乘務員的指導與管理」。

