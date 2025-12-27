傻眼！台中男「沒追上垃圾車跌倒」超氣 隔天竟持刀追車「遭移送偵辦」

台中男「沒追上垃圾車跌倒」超氣，隔天竟持刀追車。（示意圖，取自PIXABAY免費圖庫）

傻眼！台中一名男子在昨（26）日因為沒追到垃圾車跌倒，他因此心生不滿，並於今天上午11時左右，持刀與環保局清潔隊垃圾車駕駛王男理論，所幸該起事件並未造成人員傷亡。

警方說明50年次的蔡姓犯嫌昨日倒垃圾時，因未能追上垃圾車而跌倒，致心生不滿，遂於今日上午11時許，在清水區神清路持刀欲與環保局清潔隊垃圾車駕駛王男理論。王男發現後立即躲回垃圾車內，所幸未造成人員傷亡。

警方獲報後，隨即啟動優勢警力趕赴現場，並即時將蔡嫌以現行犯逮捕到案，全案依法移送台中地方檢察署偵辦。

警方呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於任何違法行為，均將積極迅速查緝到案，依法究辦，以維護市民生命財產安全。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

