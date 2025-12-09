傻眼！ 台南訂旅館到場見「封館」 業者公告合約糾紛停業

台南市 / 綜合報導

有選手到台南打排球賽，昨(8)日抵達預定好的旅館時，發現人去樓空，消費者好傻眼，質疑業者為什麼都沒有主動聯繫顧客退訂，無奈之下只好趕緊再找替代旅館，詢問附近住戶，原來這間旅館已經關好幾天了，因為前後任經營者權利移轉問題產生糾紛，才導致目前暫時停業，市府觀旅局也已經介入維護旅客權益。

旅館大門緊閉，裡頭燈沒開漆黑一片，門口貼上封館公告，有選手從外地到台南打排球賽，預定這間旅宿，到了才發現人去樓空。來台南的選手，是在11月初透過電話訂房，付完訂金4200元，8日這天人帶著行李到了旅館，才發現歇業，消費者超傻眼，沒有收到退訂通知，白跑一趟差點露宿街頭，就連附近業者的親戚也受害。

記者VS.附近店家說：「(親戚不就要要臨時找地方住喔)，住我家了。」附近民眾說：「我看他們(旅客)要來住，我說你們打電話問業者，禮拜六，禮拜天就有好幾個過來看到封館，他就打電話去客服。」翻閱旅館的粉專，在11月底的時候，貼出了道歉信，表示與某公司有合約糾紛，導致無法正常營運，對方未經正當程序，以不當方式強行占據向消費者致歉，請11月26日前下單的旅客主動聯繫，處理後續退款。

台南市觀旅局簡任技正唐呈瑞說：「為前後任經營者權利移轉問題產生民事糾紛，以致暫時停業，市府已督促業者針對受影響旅客，妥善安排其他住宿，或予以退費補償。」目前台南市府已經介入處理，確保旅客權益。

原始連結







