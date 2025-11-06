傻眼！台南鐘點教師作弊「選擇題2→3」改答送分 國小生抓包通報校方

記者林昱孜／台南報導

台南一名鐘點教師「作弊」竄改答案被學生抓包，目前已經自動離職。(示意圖／pixabay）

老師「作弊」被學生抓包！台南市某國小六年級一名兼課鐘點教師，上月31日，在批改段考自然科考卷時，被抓包竄改答案，以提高學生分數，校方接獲通報後立即展開調查，目前該名老師已經自行離職，至於受到影響的4個班級，自然科將擇日重考。

段考結束批改考卷，結果被幾名學生直擊，老師將「選擇題答案2→3」，藉此提高學生分數；據了解，總共有1/3學生的試卷，答案都有遭竄改，導師接獲學生反映之後，將此事向上通報學校。

廣告 廣告

據了解，該名遭控竄改答案之老師，負責六年級自然領域，今年9月才到該校擔任兼課鐘點教師，事發後已經自行離職；校方表示，整件事情已經召開校事會議，並外聘調查小組調查。

整起事件在校園內掀起熱議，不少家長傻眼，「這是愛的教育嗎？」、「那分數不公平，不就還得重考」；對此，校方考量有4班學生成績受到影響，因此擇日重考。台南市教育局表示，學校調查後，若證實該師擅自修改答案行為屬實，將依照規定終止聘約並移送法辦追究偽造文書責任。

更多三立新聞網報導

獨家／他PO網爆「墾丁3盤shot噴1.4萬」槓調酒攤 業者火大提告結果出爐

黃明志捲謝侑芯之死⋯超兇禮生看新聞氣炸自爆曾受邀：疑出事了還在約！

台灣最強女優爆「大馬神秘遊」成玩具 娃娃：原來我是沒死的其中一位

范姜彥豐遭炎上「軟飯男」 律師火大開嗆：家庭主婦離婚都淨身出戶？

