傻眼！四川村民墊腳27年的石頭 竟是1.9億年前「侏羅紀恐龍化石」

大陸中心／程正邦報導

四川村民墊腳27年的石頭，竟是1.9億年前「侏羅紀恐龍化石」。（圖／翻攝自光明日報）

墊腳石「一踩27年」 女兒好奇上網詢問揭開1.9億年前祕密

一樁極具戲劇性的科學發現！在中國四川盆地富順縣永年鎮五里村，幾塊被當地村民用作墊腳石的長條形石板，竟被證實是1.9 億年前的珍貴恐龍足跡化石，且其保存的密度和完整性驚人。

據《光明日報》報導，早在 1998 年 7 月，當地村民丁永富、丁永健兄弟在搬運石料時，隨手將幾塊長條石板鋪在院子四周作為日常墊腳石。多年過去，這些石板被反覆踩踏，直到 2017 年 4 月，丁永富的女兒丁麗因恐龍足跡知識的普及，好奇地將石板照片上傳網路詢問。

廣告 廣告

此舉引起了自貢恐龍博物館研究人員的高度注意。經過專家團隊在今年 5 月的現場確認，證實這些石板保存的正是極為珍稀的恐龍足跡化石，並順利徵集回館，展開深入保護與研究。

石板上密布著清晰可辨的三趾型獸腳類足跡。（圖／翻攝自光明日報）

發現413個密集足跡 揭示早期獸腳類「接地奔跑」步態

近日，由自貢恐龍博物館與中國地質大學（北京）等機構組成的聯合研究團隊宣布，成功完成了對這批恐龍足跡化石的系統研究。研究成果已發表於國際學術期刊《古地理學報》。

最新成果顯示，該化石點保存了多達 413 個早侏羅紀（約 1.9 億至 1.8 億年前）的獸腳類恐龍足跡及罕見的尾跡。研究的核心標本由 8 塊石板組成，其上密布著清晰可辨的三趾型獸腳類足跡，密度之高令人震驚。其中一塊石板的足跡密度高達每平方分米約 2 個，是中國下侏羅統（Lower Jurassic）中記錄到的最密集獸腳類足跡之一。

研究團隊判斷，這些足跡多屬於蹺腳龍類，平均長度約 14.5 公分，特徵為趾墊圓潤、爪痕尖銳。部分較大者則被歸入實雷龍類，最大足跡長達 22.5 公分。透過精確的測量與生物力學分析，研究者推測這些小型獸腳類恐龍可能採用類似現代鳥類的「接地奔跑」（Ground Running）步態，行進速度約為每小時 5.8 至 8.6 公里，展現了類鳥類的運動能力。

科學突破：首次辨識罕見尾跡 暗示複雜社群行為

更為引人注目的是，研究團隊利用毫米級三維成像技術，首次在該化石群中辨識出多條長約 20 至 40 公分、寬約 2 至 3 公分的細長尾跡。這類尾跡顯示恐龍的尾部曾直接接觸地面，為科學家解讀恐龍行為提供了重要線索。

中國地質大學副教授邢立達指出：「雙足恐龍的尾跡極為罕見，其成因一直存在爭議。」他推測，這些尾跡恐龍於濱湖環境中低速移動時留下的，可能是為了觀察周遭環境、尋找食物，或甚至是在進行社群互動時所致。

研究團隊表示，這項成果不僅為亞洲化石提供了新的重要例證，更暗示了早期獸腳類恐龍在 1.9 億年前可能已呈現出比想像中更為複雜的行為模式，為重建早侏羅紀的古生態系統提供了全新的視角。

更多三立新聞網報導

晚喝咖啡恐毀深層睡眠！醫警告：最後一口咖啡別超過「這時間」

「豐腴大媽」爆冷奪冠震驚全網！模特大賽遭疑「後台操作」本人揭真相

空降金釵 ！黃國昌挨轟「渣男」 李有宜遭冷暴力：民調贏一大截

明星高中生墜樓悲劇！同校家長律師沉痛發聲：再和爸媽說說話，好嗎？

