傻眼！國民黨扯大罷免導致非洲豬瘟 綠委齊轟甩鍋：不要臉天下無敵

國民黨立院黨團今（31）日提出譴責案，稱非洲豬瘟疫情爆發、防疫破功，是因為府院黨全面配合「大罷免」所導致。民進黨立院黨團副幹事長范雲痛批，藍白為了搶救盧媽媽，甩鍋賴總統和大罷免，讓全民看笑話；民進黨立委林楚茵也痛批，國民黨不要臉天下無敵，急著幫盧秀燕找代罪羔羊。兇手就是「盧秀燕」，「這不只是甩鍋行政院，更是讓辛苦的防疫人員幫盧秀燕背鍋！」

國民黨團提案指出，中央主責的邊境管制出現嚴重疏漏，台中爆發非洲豬瘟案例，阻絕境外破功，究其原因，仍在於近一年府、院、黨全面配合「大罷免」，政務廢弛所導致。提案內文也指出，民進黨賴卓政府不思檢討邊境把關不力，不禁廚餘餵養等失誤，卻企圖轉移焦點，發動側翼造謠在野黨亂刪預算，後遭農業部長陳駿季於立法院答詢時公開表示豬瘟發生與預算無關，再欲甩鍋地方以廚餘餵食豬隻、檢疫不實，並以此對政府不思積極檢討防疫破口、精進防檢疫作為，推諉卸責、怠忽職守之行徑提出最嚴厲譴責。

林楚茵直言「國民黨不要臉天下無敵！！盧秀燕台中防疫出大包，藍白直接透過立法院多數暴力表決甩鍋中央！」她指出，台中非洲豬瘟疫情因為「LUMAMA」市府無能，疫調做不好、廚餘亂處理，還不斷冒出「新獸醫」，全部搞得一團亂，最後得要中央政府坐鎮善後。

林楚茵說，而國民黨急幫盧媽媽找代罪羔羊，矛頭對準「大罷免」譴責卓榮泰？國民黨就是挖洞給自己跳，自證無能找藉口，公民團體發起的大罷免，中央沒有人請假盡忠職守，反倒盧秀燕「請假3天」反罷免，台中市沒大人讓台中陷入非洲豬瘟破口，兇手就是「盧秀燕」，「這不只是甩鍋行政院，更是讓辛苦的防疫人員幫盧秀燕背鍋！」

范雲指出，大罷免是全台公民發起的，國民黨不要污辱公民！而台灣成功管制廚餘養豬已實施七年，賴清德總統擔任行政院長時，就訂出明確規範，使用廚餘「必須加熱90度以上、連續蒸煮一個小時」，確保病原體被完全殺死；各地方政府需輔導、稽查廚餘養豬戶落實加熱消毒。且時任閣揆蘇貞昌進一步禁止廚餘養豬，僅開放200頭以上規模場，須通過地方政府核可，並由「地方政府」全程監督管理。

范雲批評，藍白黨團為了搶救形象墜落的盧媽媽，不好好檢討為什麼事發至今，台中市府連疫調都做不好，甩鍋賴總統和大罷免，全民看笑話。

民進黨立委許智傑也透過自錄影片表示，譴責案違背事實，就是為了轉移掉盧秀燕市府的責任，人民都看得很清楚，這一次事件的破口，在台中市政府身上，「光靠立法院的一個譴責案，無法轉移焦點，請盧秀燕請國民黨誠實面對人民的檢驗」。

