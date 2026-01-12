傻眼！外帶鹹蛋山苦瓜僅裝半盒？客：換小盒裝吧

台南牛肉湯名店外帶鹹蛋山苦瓜，份量不到便當盒一半。（圖／東森新聞）





變相漲價還是被吃過？民眾到台南牛肉湯名店外帶鹹蛋山苦瓜，回家後打開來看，份量不到便當盒一半，讓他傻眼，到底是裝錯了，還是少給了，來聽店家怎麼說。

24小時營業，開39年的牛肉湯名店，非用餐時間，客人陸續上門，但有消費者買鹹蛋山苦瓜，外帶這麼少，打開大傻眼。網友就說，真的越來越貴，份量越來越少。好貼心，那個價錢阻止你買，又用這個量怕你吃太飽，這一份100元。

民眾：「對太少，有點貴有點貴。」民眾：「這樣不行，這樣太貴了。」民眾：「炒的100元應該還好，現在100元，隨便都150元、200元。」

到底是哪裡出了問題，店家這樣說。鹹蛋山苦瓜當事店家vs.記者：「（我們份量都是一樣的），這是一般便當盒裝的就這樣？（對，剛那是裝錯的，所以那會看起來比較少）。」

業者說份量是固定的，一般來說，鹹蛋山苦瓜裝在小一點的便當盒，當時誤裝到大的，才會有視覺上的落差。

民眾：「裝這樣就，對這樣100元可以。」民眾：「這樣就比較好一點，這樣看起來就比較滿啊。」

轉到另一間海產粥名店，也有消費者抱怨，點了一份章魚沙拉，端上來只有六片薄薄的章魚和美乃滋，連高麗菜絲都沒有，引發網友討論，不算貴啊，但不會想去吃。也有人說，沒想到昨天才吃到生氣，今天就有人發出來，盤子很大。

民眾：「遠洋的這些捕撈的費用，相對都比較高啦，當然以餐廳來講，六片70元，他們覺得這樣可以啊，可是消費者感覺上，當然會覺得比較貴一點。」

有民眾認為，外食驚驚漲，點餐前先問清楚份量內容跟價格，才不會等到餐點送上來後，和想像中的出現落差。

