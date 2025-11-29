傻眼！她抱著痛哭男友卻有反應 吊出專業醫師解惑

一名女網友難過時抱著男友大哭，卻發現對方突然有反應，讓她瞬間哭笑不得。（示意圖／Pixabay）





一名女網友近日在Threads發文表示，自己情緒低落時抱著男友大哭，本來只是想尋求安慰，沒想到男友身體突然出現「生理反應」。原PO只好無奈在文中寫下「可以先不要有反應嗎？我真的很難過ㄟ」。

貼文曝光後，引來大批網友留言解釋，「說句實在話，男生想不想勃起，大部分時候是沒辦法控制的」、「有時候會『分頭行動』，真的別怪我們」、「身體太誠實了」、「早上都會不自覺起立了，何況是抱在一起」。也有網友表示先別把男友想成乘人之危，比較有可能是生理本能作祟，「他可能心裡是心疼妳的，只是身體不小心誠實了一下。」

廣告 廣告

對此，泌尿科醫師廖奕安也在留言區說明。男性有時會因為單純的「觸覺刺激」而勃起，與當下情緒不一定直接相關。這種現象在醫學上有專有名詞，稱為「tactile stimulation（觸覺刺激）」，就是身體接收到觸碰刺激後，自動產生的生理反應。

他強調，男生有時候的勃起不代表一定充滿性幻想，可能只是靠在一起、被碰觸到，加上血液循環、神經反射等因素，自然就出現反應，「他可能心裡跟妳一起難過，但下面在勃起」

更多東森新聞報導

人夫摩鐵激戰女網友！竟被法院認證「性功能」 下場曝光

砸23萬做人工陰莖！手術完反而變短 他怒告醫師結果曝

醫起看／春天反而沒性慾、勃起功能下降 醫師曝4大原因

