傻眼！曾聘徐春鶯當委員…蔣萬安忘了稱「應該是前市府」 扯民進黨雙標

曾聘徐春鶯當委員，蔣萬安忘了稱「應該是前市府」（圖／翻攝畫面）

民眾黨曾有意納入不分區立委名單的中配、新住民委員會主委徐春鶯因涉嫌違反銀行法、反滲透法等罪遭羈押。而民進黨台北市議員簡舒培今（1）日更點出，台北市長蔣萬安在2023年曾經聘徐春鶯當台北市新住民委員會委員。沒想到，蔣萬安竟然忘記了，稱應該是前市府聘的，最後還跟簡舒培吵起來，扯到前民進黨立委趙天麟。讓簡舒培爆氣轟，一問三不知，還要扯民進黨。

簡舒培今天在台北市議會質詢時點出，徐春鶯曾是台北市新住民委員會委員，蔣萬安記得嗎？沒想到蔣萬安竟稱，有看到新聞報導，「應該是在前任市府吧」。讓簡舒培超傻眼直呼，「你自己聘徐春鶯當新住民委員會委員，你不知道？」

簡舒培指出，那時候被問到，蔣萬安還說若議員認為有問題歡迎提供新事證，2023年6月6日徐春鶯被台北市政府聘為新住民委員會委員，那時候市長是誰？「蔣萬安市長是你吧？」蔣萬安則稱，他來確認一下。簡舒培轟，連聘的人涉反滲透法都不知道，議員問還要議員提供新事證，是沒有把議員說的聽進去囉？「你不知道你聘了他？」蔣萬安又說，現在確認，那時候是聘了。

簡舒培砲轟，依照組織章程，是市長勾選所有委員，所以徐春鶯能上任新住民委員會委員是送到市長室由市長聘任，怎麼現在一問三不知，到底徐春鶯是怎麼聘任的？市長聘任的怎麼都不知道？蔣萬安回應，民政局有推薦名單上來，一下子問，很多是社團代表，名字不一定每一位都會記得。

簡舒培指出，徐春鶯收受中國相關政治團體資助，來協助台灣的市長選舉跟總統選舉，這個人同時也是新住民委員會委員，沒有覺得很驚恐要去了解嗎？被滲透了不知道，前台北市長柯文哲都沒有聘任徐春鶯擔任委員，蔣萬安是第一個，要小心推薦徐春鶯當委員的這個人。

簡舒培更質疑，徐春鶯2023年6月6日被聘為委員後，6月12日就去參加民革上海市委員會，還說要發動計畫把婆婆帶回家，而蔣萬安8月就去雙城論壇，時間點有沒有這麼巧，都跟上海有關？蔣萬安則回應，第一，徐春鶯是上一屆，2023年底就停聘；第二，今天才發現司法調查介入，涉相關違法也羈押了，會請民政局追究調查；第三，也希望民進黨不要雙標，民進黨也曾經聘過共產黨員擔任委員，針對這議題民進黨不要雙標，議員不用開上帝視角。

簡舒培則反嗆，不要吃到民眾黨主席黃國昌的口水，不要問A答B。蔣萬安大酸，請用一樣標準不要雙標，「跟你們趙天麟過從甚密的女性，同樣的趙委員還擔任國防委員會召委，這嚴重性不高嗎？」第一時間停聘也告誡徐春鶯了， 要用一樣標準。一旁的台北市民政局長陳永德也稱，徐春鶯沒有來開過會。

這讓簡舒培爆氣開嗆，網站上就說徐春鶯參加過兩次會議，一問三不知，不知道聘過，現在還胡扯沒來開會，還要扯民進黨聘共產黨。蔣萬安則又反嗆，「共諜就是民進黨！」簡舒培轟，民進黨針對共諜案努力在偵辦，請蔣萬安對徐春鶯好好調查一下。蔣萬安強調，進入司法程序就依法辦理，依照規定辦理。

曾聘徐春鶯當委員，蔣萬安忘了稱「應該是前市府」，還和簡舒培爭執，要民進黨不要雙標（圖／翻攝畫面）

