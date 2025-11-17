傻眼！桃園男遭擄走女友嚇壞 竟是「想分手」才自導自演
桃園市桃園區某洗車場昨(16)日晚間18時40分許發生一起烏龍擄人案，一名邱姓男子與洗車場卓姓老闆突然遭2名自稱警察的男子帶走，邱男女友王姓女子當場嚇壞，直覺對方不是真的警察，馬上向桃園警分局報案求助。結果警方半小時內就在力行路旁找到邱男與卓男，立即上前釐清真相，才得知一切都是邱男為了與女友分手自導自演。由於邱男與卓男此舉涉嫌謊報刑案，最終雙雙遭警方函送法辦。
埔子派出所表示，昨晚接獲王女報案，稱有兩名自稱警察的男子，到某洗車場將男友及老闆帶走，王女欲上前詢問狀況時，對方態度十分強硬要她滾開，王女直覺對方並不是警察，立即報案求助。
埔子派出所進一步提到，員警立即前往現場了解，並通報發動攔截圍捕，半小時內即在力行路旁尋獲邱男及卓男，兩人被員警包圍顯得緊張，經瞭解邱男欲與女友分手找卓男商量，因此找來兩名友人偽裝警察，聲稱邱男等兩人涉案將其帶走，自導自演這場鬧劇，員警嚴正告知誤導他人謊報刑案已觸法，全案依法函請偵辦。
