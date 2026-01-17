社會中心／黃恩琳、劉毓琦 台北報導

竟然有人把機車當拖車來用！事發在台北市古亭捷運站旁邊的十字路口，昨天（16）有人驚見一名男子，在機車屁股拖著3個大籃子，裡頭放一堆雜物，一台機車因此佔據了很大的空間，目擊民眾好傻眼，拍下來PO上網，有人說「根本就是移動型兇器」。警方說依法會開罰！

男子騎在大馬路上，但車子怎麼跟別人長不一樣，仔細看，後面拖著3個大方籃，籃子裡放紙箱和一堆雜物，車尾又掛著好幾袋塑膠袋。機車當拖車，路過目擊都傻眼。畫面PO上網，有網友調侃「要體諒人家沒錢買貨車，又要做生意，又不能請人載，只能這樣了」，也有人批評「根本就是移動型兇器」，還有人一看就說他已經是慣犯了。

傻眼！機車當拖車「後方拖３籃子」 網批：根本移動型凶器

機車當拖車「後方拖３籃子」（圖／Threads jimmy22305）









騎士出現在台北市古亭捷運站旁邊的十字路口，可以看到這邊車流眾多，人來人往，機車當拖車更不安全。

傻眼！機車當拖車「後方拖３籃子」 網批：根本移動型凶器

機車當拖車「後方拖３籃子」（圖／Threads jimmy22305）









