傻眼！毒犯將逮捕、偵訊、移送過程上傳脆
[NOWnews今日新聞] 台中市一名蔡姓毒犯於昨（6）日被台中市警方逮捕後，竟然將還可以操作手機將逮捕、派出所偵訊現場、上銬後的畫面上傳thread，警界同仁傻眼至極，直呼「這間派出所的學長姐到底在幹嘛?」！第五警分局今上午表示，員警未落實三安要求，且戒護過程中疏未妥善管控，致蔡男拍攝相關畫面上傳社群等情，本案核屬偵辦案件管控疏失，分局已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續將加強訓練。
蔡姓毒犯上傳偵辦過程影像後，即有警界同事發文質疑「為什麼現行犯逮捕上銬後還能使用手機？到底為什麼？？？拍偵訊室甚至還拍電腦筆錄畫面?派出所駐地內部是不能拍照錄影耶，更扯的是 電腦前面的警察竟然沒制止！？啊這間派出所的學長姐到底在幹嘛?移送到台中地方法院，所以逮捕的應該是台中市政府警察局，只看得出巡邏車號碼是583」。
第五分局今早提出說明，分局於2月5日7時35分處理民眾糾紛案，請蔡男（86年次）以關係人身分協助調查，後續員警另案查獲其涉嫌持有毒品，惟因員警未落實三安要求，且戒護過程中疏未妥善管控，致蔡男拍攝相關畫面上傳社群等情，本案核屬偵辦案件管控疏失，本分局已依規定懲處在案，並列為案例教育，後續將加強訓練。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台中漢口路蒸餃店客人莫名遭利剪攻擊 兇嫌落網
台中太平茶行今早遭開20多槍 開槍少年自行投案
國中老師對女學生舌吻舔胸…判刑5月緩刑2年
其他人也在看
身價8億百歲阿公閃婚！子孫急搶人 越籍女看護「懷有身孕」真相曝
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽；其中越籍看護當時因懷孕，在推擠中受波及，緊急就醫施打安胎針。
8億人瑞娶69歲看護！子女街頭搶人 律師提2疑點：有良心嗎？
台北一名102歲的人瑞今年年初跟照顧他的看護結婚，但子女直到探視時，被父親擋在門外才得知，子女趁看護帶父親回診時，在馬偕醫院門外上演搶人戲碼，相關事件引發議論。對此，時常評論時事的律師李怡貞也針對事件提出疑點，點出事件的關鍵人物。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
台中爆蒸餃店攻擊案！顧客慘遭「利剪猛插鎖骨」 嫌犯落網了
台中市也發生攻擊事件，昨（4日）晚間某間蒸餃店內，有位41歲的男子吃到一半，竟然被隔壁桌的身分不明男子持利剪「插過來」，當場血流如注，嫌犯行兇後迅速逃逸，6小時後落網，身分也曝光。
男市場砍警「非隨機殺人」 攤販前爆口角「借1物」遭拒
社會中心／綜合報導苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，40歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀猛砍一名員警的頭部兩刀。現場3名民眾見狀上前協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，而另有一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕微。全案共3人受傷送醫，警方稍早初步說明鍾男犯案過程，並強調本案並非隨機殺人。
馬如龍49歲兒死因出爐！家屬無意見 親姊悲嘆：都是意外
【緯來新聞網】資深藝人馬如龍2019年離世，他的49歲兒子黃人龍本月2日在家中跌倒後昏迷，送醫搶救不
清泉崗貪瀆案1／揭密4軍士官淪「綠能蟑螂」 貪婪酒池肉林始末
空軍清泉崗基地光電集體舞弊案，彰化地院日前依《貪污治罪條例》重判時任中校許勤義、葉冠祁、少校蔡儀勳與士官長陳勁堯等4人13年到8年徒刑。判決書指出這群軍士官，竟在光電利潤的誘惑下化身「綠能蟑螂」，收受名表、期約千萬賄款，更沈溺於台中、台北酒店與摩鐵的酒池肉林。值得一提的是，葉、陳在得知國防部內部調查時，竟因為調查被草率報結而「無所畏懼」，幾天後隨即北上參加「權色慶功宴」，接受性招待，被法官視為惡性尤重。
前員工多次夜闖飲料店偷喝 老闆傻眼報警提告｜#鏡新聞
台北市信義區一間飲料店，竟然有前員工會在半夜偷偷闖進店內，偷喝飲料，老闆透過監視器看到後，相當傻眼，氣得直接公布影像，目前店家已經報警提告。
2025勞動基金績效衝16%該自提參一腳嗎？專家揭先評估2關鍵「別只看報酬率」
勞動基金2025年繳出亮眼成績，年度投資收益高達1兆1,177億元，收益率達16.06%，其中，新制勞退基金賺7,469億元，再創歷史新高。面對績效衝高，是否代表「勞退自提越多越好」？專家表示，評估是否參與勞退自提，首先要先看節稅效果與退休後實質幫助。
新莊尾牙濺血！ 包商請款遭拒怒揮菜刀釀2傷｜#鏡新聞
新莊昨天(5日)晚間驚傳砍人案，裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，沒想到其中一名男子，疑似「預支工程款」被拒絕後，情緒失控竟持菜刀當街追砍，造成現場2人手肘砍傷送醫。
美諜藏立院？3／台灣唯一境外敵對勢力是它！ 「1奧步」威逼利誘國軍當間諜
[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導原則上，《國家安全法》涵攝範圍是基於「境外敵對勢力」發展的間諜組織，若對方已和台灣處於敵對狀態，任何替其在台發展組...
2026全台5大新景點推薦 關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、出火地質公園資訊一次看！
新的一年到來，全台也有一些新的景點可以期待！2026年全台新景點包括關渡探險樂園、九九峰氦氣球樂園、國家圖書館南部分館、大仁滯洪池、出火地質公園等，這些都是即將啟動的新地標與觀光亮點，涵蓋親子、生態、文化與休閒等多元面向，趕緊把這些景點收進口袋清單！
女控遇愛情詐騙投資435萬成空 怨檢不起訴
辛苦錢被騙 怎麼過年?高雄一名女子帶朋友到一家機車店前，拉白布條 控訴遇到愛情詐騙，指控店內一名謝姓員工，交往期間鼓吹她投資機車店，她陸續投入435萬，還被對方拿走兩支勞力士手表，對方不只劈腿 還說資金全虧掉了，女子提告檢方又不起訴，不甘心才會到到機車行抗議，一度揚言砸雞蛋，被警方勸退。 #愛情詐騙#勞力士#劈腿
栽培多年「一炮而紅」 苗栗造橋談文火車站炮仗花步道盛情迎賓
不少民眾喜歡欣賞、拍攝宛如橘紅色瀑布垂掛護欄、牆邊的炮仗花，苗栗縣欣賞炮仗花景點向來以苗栗銅鑼炮仗花海公園名聞遐邇，不過，造橋鄉公所近年來打造談文社區，並結合既有的談文火車站成為「談文學」景點，鄉公所也在談文學步道上栽種炮仗花，今年大規模盛開約150公尺，造橋鄉長徐連斌表示，賞花期至少可至2月中旬，
黃國昌率退休警消提＂行政訴訟＂ 綠營：預算釋憲中
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字
搭捷運遭男刻意緊貼.觸碰 嫌供稱"不小心"遭監視器打臉
社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導捷運站內又發生騷擾案件！有一名女音樂老師，上個月底在台北捷運新店區公所站，搭手扶梯時，遭到一名男子刻意緊貼，還出手觸碰，被害女子驚嚇之餘，還在猶豫要不要報警，就發現男子刻意躲在廁所，不斷探頭張望，這名女老師現身說法，還原過程，而監視器也還原，男子說是不小心，根本是撒謊。站務人員一見到兩名警員到場，立刻揮手，示意他們趕快進站，什麼事這麼緊張？原來捷運又傳出鹹豬手事件。明明當時人不多，男子卻刻意貼的好近，遭到襲臀的女子，勇敢出面還原過程，回想過程，還是疑惑又生氣，就怕誤會了人，直到看到這一幕。搭捷運遭男刻意緊貼.觸碰 嫌供稱"不小心"遭監視器打臉（圖／警方提供）男子詭異行為，幫自己的懷疑打了強心針。事發在1月29號，台北捷運新店區公所站，從事教音樂的被害人，上完課、搭捷運回家，到站走上手扶梯時，遭後方的陳姓男子，貼近觸碰，雖然男子辯稱是要抓扶手誤觸，但警方調閱畫面卻不是這樣。搭捷運遭男刻意緊貼.觸碰 嫌供稱"不小心"遭監視器打臉（圖／民視新聞）陳姓男子被依性騷擾防治法送辦，但他過去就曾經騷擾女子挨告，前科滿滿也沒在怕，屢次被逮，還是不知悔改，被害人只希望女生碰到類似情形，都要勇敢站出來，不要姑息。原文出處：搭捷運遭男刻意緊貼、觸碰 嫌供稱「不小心」遭監視器打臉 更多民視新聞報導台中女搭計程車醉倒「遭惡狼司機侵犯」！他囂張錄影丟包路邊…下場曝三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷身價8億人瑞突娶68歲看護！律師甩2疑點：有良心嗎？
面試車手當內應！詐團騙女7百萬 6煞黑吃黑全搶走｜#鏡新聞
持續追蹤北市大同區3日發生的驚人搶案！一名誤信愛情投資詐騙的許姓女子跟對方相約面交現金705萬元，沒想到卻在過程中被一名搶匪攔截搶走，經過警方追查終於將涉案的主嫌搶匪以及共犯全都逮捕到案，不過警方認為案情恐怕不單純，懷疑全案跟詐團黑吃黑有關。
精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀
社會中心／綜合報導北院審理精舍命案，檢方發現一個LINE群組，成員多次提到「一切要遵從R的教導」，但「R」到底是誰？偵查中遲遲無法突破。公訴檢察官陳孟黎透過AI輔助查案，揪出R代表「仁波切」，成功突破信眾心房，證實王薀就是命案首腦。至於藝人李威雖然一再聲稱沒幫腔傷人，但家屬律師怒批，沒阻止形同共犯！藝人李威捲入精舍命案，多次出庭應訊；自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀，更是視為整起精舍殺人案的關鍵主角。因為蔡姓女會計沒處理好離婚財產官司，害他少拿百萬，涉嫌教唆信眾毆打致死。檢方從查扣手機中發現，一個名為「mission」讀書會群組，彼此多次提醒，一切要遵從R的教導，除非R指示，其他人不得擅自行動。究竟代號R是誰，沒一個人肯說，但公訴檢察官陳孟黎，竟然透過AI輔助查案，成功突破出庭者心房。時任高檢署檢察官陳孟黎（2021.10.25）表示「對於過失犯認為說，惡性比較沒有那麼重大，所以之前故意殺人，或是過失致死的，兩個刑度是相差很大的。」ＡＩ表示在英文宗教文獻中 仁波切常被簡稱為「R」（圖／民視新聞）過去曾調高檢署的北檢檢察官陳孟黎，面對地位崇高的R，沒人敢出面指認的局面，靈機一動，向AI詢問「R」在藏傳佛教代表什麼意思，得到回答，在英文宗教文獻中，仁波切常被簡稱為「R」，直接鎖定是作家王薀。一名美籍信眾，面對陳孟黎詢問，群組裡的R是誰，是不是仁波切，是不是王薀，瞬間無法招架，鬆口坦承R代表仁波切，也就是王薀，讓案情豁然開朗。非本案律師劉奕伶表示「如果本案使用AI來確認R身份，再加上其他證據，更能建構完整犯罪事實，來將王薀定罪。」自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀 涉精舍殺人案至今仍遭收押（圖／民視新聞）AI辦案早就不是第一次，包括法官透過AI協助，撰寫判決書，提高審判效率，警車也都配有「AI巡防系統」，進行車牌辨識，這回公訴檢察官，透過AI輔助，確認神秘代號R，也就是主嫌王薀，完成精舍案最後一塊拼圖。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00原文出處：精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀 更多民視新聞報導母疑餵藥"引發臟器衰竭"奪2童命 遭依殺人罪嫌移送最新／台中狠母毒2子！涉殺人罪 法官晚間裁定羈押禁見視線死角惹禍? 水泥預拌車違停起步輾過腳踏車婦
苗栗南苗市場爆隨機傷人 余文忠趕赴醫院向員警民眾致謝
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導 苗栗市南苗市場今（4）日一早傳出隨機傷人案，一名鍾姓男子持刀揮舞引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械不從，反而揮刀攻擊，造成員警頭部受傷；警方隨即開兩槍制伏，另波及一名民眾，事件造成警民共3人送醫，嫌犯不治身亡。苗栗市長余文忠表示，事後了解，該名嫌犯是患有思覺失調疾病的患者，因情緒失控持刀攻擊員警；他也呼籲，身邊若有需...
反中抗爭者遭「二度潑漆」 疑遇「跨境鎮壓」｜#鏡新聞
知名反送中人士湯偉雄，因為被中共迫害移居台灣開設的泰拳館卻被二度潑紅漆！警方調查發現，嫌犯都是香港籍人士，詭異的是犯案後火速出境，警方不排除這背後有組織在進行操縱。