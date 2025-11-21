傻眼！男子騎YouBike妨礙公車停靠被按喇叭 與司機當街怒演街頭快打

騎YouBike妨礙公車停靠被按喇叭，司機、騎士當場怒演街頭快打。 （警方提供）

新北中和區中正路上於今（21）日上午發生一起爭吵事件！一輛公車正準備停靠站牌時，有一名男子騎YouBike妨礙停靠，司機按喇叭提醒，甚至還下車理論，沒想到雙方竟從口角變成肢體衝突，警方獲報後立刻趕到現場，司機之後還提出妨害自由告訴，全案警詢後函請新北地檢偵處。

中正分局說明，今日早上9時左右，新北市中和區中正路一帶有發生糾紛，警方接獲通報後，隨即派遣線上巡邏網前往查處。

經到場了解為高男（45歲）騎乘腳踏車，沿中正路往板橋方向行駛與公車司機吳男（38歲）駕駛大客車同為行駛外側車道，因吳男欲超車故而按鳴喇叭警示高男，引起高男不悅將公車攔下，故而發生爭吵。

吳男之後至中正分局員山派出所提出妨害自由告訴，後續將通知高男到案說明，全案警詢後函請新北地檢偵處。

