傻眼！男泳渡淡水河4公里 躺沙洲翻滾玩泥巴

記者徐湘芸、廖奕暘／台北-新北報導

台北龍山河濱公園，有民眾直擊一名男子在淡水河游泳，還跑到沙洲上玩泥巴，誇張行為全被錄下，警方到場後男子不僅不理會，還趁機又跳回河中，最後疑似游了4公里，在新北華翠大橋上岸。對此，新北市觀旅局回應，針對男子的行為若確實違規將進行裁處。

男子在淡水河上游泳。

目擊民眾：「我真的是從來沒有想過，有人游泳完會在上面滾泥巴欸。」

是的，你沒看錯，遠方一名男子正在沙洲上打滾。

男子游泳完還在沙洲上滾泥巴。

目擊民眾：「他會不會就這樣，等下突然死掉？」

目擊民眾：「我覺得有可能。」

男子滾阿滾阿滾，看起來玩得不亦樂乎，但在其他民眾眼中是替他捏把冷汗。

男子整身泥巴走在河濱公園旁，民眾見狀立刻閃遠遠，又擔心他是不是要做傻事，立刻報警，只是...警察連按好幾聲喇叭，男子不理就是不理，上前盤問，講了幾句話後，欸等等...

男子全身泥巴。

員警：「欸。」

竟然在警察眼皮底下，又再度跑回河裡面，誇張行徑令人傻眼，還原整起事件，發生在14日下午4點多，當時低溫只有13到17度，男子卻打赤膊跳到淡水河裡游泳。

他先是游到台北島，在沙洲上短暫休息，接著晚間6點半，警方再次獲報，男子在新北市華翠大橋上岸，疑似游了將近4公里。

男子先游到台北島，在沙洲上短暫休息，接著晚間6點半，在新北市華翠大橋上岸，疑似游了將近4公里。

新北觀旅局觀光管理科科長蔡文中：「淡水河新北市端全面禁止游泳，後續本局將依法規條例進行裁處。」

河岸邊告示牌清楚寫著禁止游泳，男子不顧危險，還疑似遊好幾公里，如今相關單位要徹查，確認違規後將進行裁處，不讓男子把淡水河當成自家游泳池。

不良行為，請勿模仿！

