傻眼！ 粿粿稱北韓首都是「南韓」 網：厭蠢症發作

藝人粿粿爆出婚變，被丈夫指控出軌王子邱勝翊，輿論持續延燒，而粿粿昔日上節目的片段也被翻出，她答題時竟說北韓的首都是南韓，讓現場其他來賓傻眼，網友更怒批，看到這種真的厭蠢症發作。

職棒啦啦隊前成員粿粿，結婚三年卻被爆出婚內出軌，昔日上益智遊戲節目的片段，被網友翻出，節目尾聲輪到她答題和關主PK。節目組vs.藝人粿粿vs.主持人：「北韓的首都叫做什麼呢，（北韓的首都，南韓），下一題，商鞅變法發生在戰國時期哪一個諸侯國，（等一下等一下），商鞅變法在哪一個時期，（聽不到題目），商鞅變法在哪一個時期的諸侯國。」

北韓的首都，粿粿的答案竟是南韓，答錯這題之後，不停狂笑，接下來好幾題都答錯，大批網友傻眼，直呼厭蠢症要發作了，還有人說，時間都被妳笑掉了，完全沒在狀況內。

粿粿和范姜彥豐交往六年步入婚姻殿堂，婚姻維持三年，如今傳出婚變危機，粿粿去年三月上節目的答題片段再次掀起討論，大部分的民眾的認為，要答首都名稱卻答成國家名稱，不是天然呆，而是連基本常識都不會。



