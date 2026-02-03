傻眼！網購知名雨衣 竟印「雲林縣工務處」

雲林縣工務處表示，工務處在2年前已經改制為「交通工務局」，而且這款雨衣已經停產12年。（圖／東森新聞）





有民眾在在網路發文，說他買了4套知名品牌的雨衣，到貨時卻發現，上面印有「雲林縣政府工務處」的字樣，讓他相當傻眼。對此，雲林縣工務處表示，工務處在2年前已經改制為「交通工務局」，而且這款雨衣已經停產12年，懷疑可能是廠商誤把庫存品混到他們的商品售出，將會請政風單位調查釐清。

不管是颱風天或下雨，輕便型全套式或是兩件式，都是民眾外出必備品，但現在卻有公家單位的雨衣，變成店家販售商品，有網友PO出他花了3000元，買了4件知名品牌的雨衣，但收到貨拆開時，其中2件上面居然印著「雲林縣工務處」的字樣，讓他相當傻眼，大嘆「這是什麼情況啊」。網友紛紛留言笑說，公務人員寒窗苦讀10年，原PO花3000元就有了，恭喜原PO錄取公務員，還有人說買到限量隱藏版了，因為縣府工務單位，在2年前已經改為交通工務局，而且現在的雨衣長這樣，是螢光黃。

廣告 廣告

雲林縣府交通工務局長汪令堯：「我們當時買的時候，就分發給當時的員工一人一套，也用了十幾年了，我們在2年多以前，我們成立交工局，我們新買了一套。」

交通工務局拿出當年的採購單，每套雨衣單價1500元，2個年度約花費10萬多，橘黑這款是舊款，灰螢光黃是新款，舊款雨衣在2014年採購51套，2015年再添購10套，共計61套，12年就已經停產，直到2年前原本的工務處改為交通工務局，印有工務處的舊款雨衣，早就沒人穿。

記者vs.雲林縣交通工務局員工：「幾乎你們都沒有在穿了？（對啊！我們都改局了）。」

雲林縣府交通工務局長汪令堯：「我們在2年多以前都已經不用了，同仁還有舊的找出來，發現都已經脆化，都已經有點破損。」

工務局表示所有雨衣，只供員工在雨天或風災時，道路巡查公務執行時使用，從來沒有對外販售或轉讓，民眾怎麼會買到骨董級的雨衣，他們也很驚訝，懷疑可能是廠商誤將庫存品販售出去。

雲林縣府交通工務局長汪令堯：「強烈懷疑是不是有廠商，他的庫存不小心併到，他們對外販賣的案件（商品）。」

由於貼文民眾已經刪文，無法得知購買的管道，不過交通工務局表示，將請政風單位調查釐清，以免有人穿著舊款雨衣，假冒公務人員做出不法的行為。

更多東森新聞報導

替代役「穿警雨衣」處理糾紛 反遭控「假公務員」

獨家／機車族愛美穿短褲、裙！實測「保暖裙」蓋腿防風增暖度

快訊／東北季風發威！雨彈狂炸4縣市

