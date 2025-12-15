傻眼！美女網紅抽真空封住10歲兒 喊「無聊好玩」警要辦了

國際中心／程正邦報導

俄羅斯美女網紅稱因為病假在家無聊，將兒子裝進真空袋「好玩」解悶。（圖／翻攝自太陽報）

俄羅斯網路社群近日爆發一起令人震驚的爭議事件。一位 36 歲的知名部落客安娜·薩帕莉娜（Anna Saparina），為了追求社群平台的高流量與「按讚數」，竟在家中拍攝影片，將自己 10 歲的兒子史塔斯（Stas）置入一個大型塑膠真空收納袋中，並利用吸塵器將袋內空氣完全抽出。這段聲稱只是因為「好玩、無聊」而拍攝的驚悚影片，在網路上掀起軒然大波，並已引發俄羅斯警方和兒少保護機構的緊急介入調查。

抽真空之前，兒子躺在塑膠袋裡臉上還有笑容，3秒後急著喊「媽媽！」（圖／翻攝自X平台 @nexta_tv）

倒數三秒後兒驚慌：「媽媽！」緊縮塑膠險窒息

近年來，隨著社交媒體對點閱率的極度追逐，許多網紅將鏡頭對準自己的子女，進行危險或極端挑戰，將兒少生命安全當作獲取流量的工具。根據《太陽報》（The Sun）報導，這場危險的遊戲發生在家庭公寓內。影片中，史塔斯躺在大型收納袋中，在母親的指示下先深吸一口氣，並倒數「一、二、三」。隨後，薩帕莉娜迅速拉上拉鍊封口，並接上吸塵器管線開始抽氣。

在短短數秒之內，塑膠袋便因壓力差迅速緊縮，緊密貼合孩子的全身，尤其是臉部。影片捕捉到驚慌的史塔斯發出「媽媽」的呼喊，但聲音已因塑膠膜緊貼臉部而嚴重扭曲和阻隔。專家指出，這種真空狀態可能在極短時間內造成呼吸困難乃至窒息，對兒童生命安全構成極度風險。

俄羅斯網紅安娜將虐兒影片上傳賺流量，遭網友韃伐後已經影片下架，目前已關閉IG。（圖／翻攝自X平台 @nexta_tv）

「無聊」藉口下的危險行徑 引起全民公憤

值得注意的是，片段中還可見一名疑似家中男性成員坐在後方椅子上，對這場危險的遊戲只低聲說了一句「夠了，出來吧」，語氣顯得不耐煩而非焦急或驚慌，顯示家人對此危險行為的判斷存在嚴重缺陷。

史塔斯在脫困後，雖然對著鏡頭露出了笑容並比出大拇指，但他急促吸入空氣的舉動，暗示了他在真空狀態下遭遇了呼吸壓力。這段影片更附註字幕「這是病假第三週」，以「孩子生病在家很無聊」來作為這種駭人行為的藉口。

警方啟動調查：法律界線模糊與倫理危機

影片曝光後，立即引發了社群平台的排山倒海的批評。許多網友直指母親為博取「按讚數」而罔顧孩子安全，並嚴厲譴責這與兒虐無異。在強大輿論壓力下，薩帕莉娜已將影片刪除。

然而，警方已主動介入。根據俄羅斯薩拉托夫州警方的說法，他們是在例行網路巡查時發現了該影片。警方發言人向俄新社（RIA Novosti）表示，目前正確認該名女子的行蹤，以釐清事件全貌。更嚴重的是，警方已依據「殺人未遂或危害兒童安全」的方向進行法律評估，並同步交由兒童保護機構審查。

😱A Russian mother filmed a dangerous experiment with her own child — and viewers were shocked



36-year-old Anna Saparina from Saratov runs a popular parenting blog, with some of her videos reaching millions of views.



She recently posted a video in which she puts her son into a… pic.twitter.com/H2c8e2NEXa — NEXTA (@nexta_tv) December 7, 2025

