傻眼！翁曉玲竟稱助理費除罪化「不影響權益」：除非他們覺得自己不夠好

國民黨立委陳玉珍提案將助理費除罪化，引發國會助理反彈。立法院司法法制委員會今（11日）進行助理費除罪化專報，國民黨立委翁曉玲質詢時竟稱，「國會助理們有一些反彈，我都能理解，但任何一個法律的修正，絕對不會影響到既有助理的權益，除非是他們認為自己可能不夠好、不夠優秀，可能擔心未來改變的時候，立委不願意再聘用他們」，更指出，若以現在國會助理薪資待遇來說，「要聘非常好、優秀的國會助理，這個錢是聘不到的」。

翁曉玲質詢時指出，陳玉珍提案內容是否妥適本來就有討論空間，不是一定會通過陳玉珍版本，「坦白說，以我個人立場，裡面有些內容我也不贊同」。

翁曉玲表示，自己進入立法院後，看到聘用助理的狀況，發現了一些問題，有些問題是制度面上的僵化，或是現行法律制度上的不足，才引發爭議。她認為，立委不能聘任兼任助理，也不能聘任工讀生，但立委業務面向非常多，可能只需要請一個「鐘點助理」來幫剪片拍照，或是有活動需要有個兼任的人去幫忙，但現在她沒辦法利用立法院的經費支出，只能聘用專任助理，這是很多朝野立委都有提出的問題，應該讓立委聘任助理制度更為彈性。



翁曉玲說，「國會助理們有一些反彈，我都能理解，但任何一個法律的修正，絕對不會影響到既有助理的權益，除非是他們認為自己可能不夠好、不夠優秀，可能擔心未來改變的時候，立委不願意再聘用他們。」

翁曉玲也提到，立法院每年編列預算支應立委助理費用，每個委員至少要聘8人，但經費是40萬左右，平均一個助理5萬元，如果要聘非常好、優秀的國會助理，這個錢是聘不到的，「所以我反對限縮8人，若是至少聘3位以上，我就可以聘律師、會計師，甚至聘學有專精的研究員，但以現有薪資待遇來說不可能做到這點。」

