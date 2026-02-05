傻眼! 苗2年輕人闖公園翹孤輪 機車抬上翹翹板

中部中心／邱俊超苗栗報導

真的是蠻誇張的！苗栗市貓裡喵公園，是親子遊樂景點。卻有民眾拍到有2名年輕人，不但違規騎乘電動機車進入，還在公園裡「翹孤輪」，甚至把機車抬上翹翹板玩樂，行徑相當離譜。

微電車前輪翹起，一路推進，騎士一邊表演"翹孤輪"一邊往停車格去，直到停好機車。不過看看這裡可是公園耶！怎麼會把電動機車騎進來呢？接著看下去，騎士不但違規騎車進公園，甚至把機車騎上遊樂器具！





苗栗２年輕人闖公園「翹孤輪」 重壓測試？機車抬上翹翹板玩樂

苗栗２年輕人闖公園「翹孤輪」（圖／畫面來源：臉書 苗栗大小事）

廣告 廣告









兩名年輕人各自佔據遊具兩端，一個站著，一個騎機車重壓，一上一下地像用機車玩起翹翹板，這可是給小朋友玩的遊樂器具，機車這樣壓，恐怕有毀損疑慮。民眾拍下畫面po網笑稱，從來不知道遊樂器具要做機車壓力測試。





苗栗２年輕人闖公園「翹孤輪」 重壓測試？機車抬上翹翹板玩樂

兩年輕人在貓裡喵親子公園炫技「翹孤輪」 甚至以機車大玩遊樂器具當翹翹板（圖／畫面來源：臉書 苗栗大小事）









民眾看到畫面都說金毋湯！貓裡喵公園是親子遊樂熱點，摩托車就這樣騎進來，還炫技「翹孤輪」，甚至以機車大玩遊樂器具當翹翹板。警方以車追人，兩個都是未成年。除了可依公園管理自治條例，處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰，民眾不當行為如果造成毀損，警方可依刑法送辦，因損壞其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處五年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金，嚇阻類似行為再度發生。





苗栗２年輕人闖公園「翹孤輪」 重壓測試？機車抬上翹翹板玩樂

兩名年輕人在貓裡喵親子公園的不當行為 主管機關苗栗市公所可依公園管理自治條例 處新臺幣一千二百元以上六千元以下罰鍰 (圖/民視新聞)













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：苗栗２年輕人闖公園「翹孤輪」 重壓測試？機車抬上翹翹板玩樂

更多民視新聞報導

27歲女騎士詭異自撞燈桿慘死！身體噴飛20公尺血肉模糊

魔力轉圈圈? 雲林斗六驚見阿伯騎士路口「香爐繞」

27歲孕婦自撞機車噴飛20公尺 「一屍兩命」送醫不治身亡

