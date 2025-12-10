傻眼！補習班人員下班忘關冷氣竟遭索賠「1.25萬」 勞動部說話了

補習班人員下班忘關冷氣竟遭索賠「1.25萬」。（示意圖，photoAC）

近期有名補習班櫃台人員指出，由於打掃阿姨發現有教室冷氣運轉近４天，補習班竟要求負責老師與另一名櫃檯人員一起負擔12,500元。對此，勞動部今（10）日說明，若是民眾發現事業單位違反工作規則審核要點或勞基法，可向該事業單位所在地勞工行政主管機關請求處理，以維權益。

近期有民眾發文說，自己是任職於美語補習班的櫃檯人員，他指出，由於公司內部規定離開教室就需要自行關閉冷氣、電風扇，不然會依照補習班對面國小教室的租借費率「自行吸收」費用，沒想到打掃阿姨發現有教室冷氣運轉近４天，補習班竟要求負責老師與另一名櫃檯人員一起負擔12,500元，網友則直呼相當離譜。

對此，勞動部說明，《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款。勞基法第22條及第26條另有規定， 工資應全額直接給付勞工，且不得預扣工資作為違約金或賠償費用。勞工如因疏失致使雇主受損害時，雇主宜另循司法途徑尋求救濟，不得逕自扣發工資。

勞動部說，若民眾發現事業單位違反工作規則審核要點或勞基法，可詳載事業單位名稱、地址及具體事證，逕向該事業單位所在地勞工行政主管機關請求處理，以維權益。

