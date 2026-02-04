傻眼！ 逢甲旅館雙人房變家庭房 告示「限用一床」

民眾預訂雙人房，入住卻被安排到有兩張雙人床的家庭房，沒想到床上告示寫著限用一張床。（圖／東森新聞）





明明預訂的是雙人房，入住卻被安排到有兩張雙人床的家庭房，乍看像被升等，沒想到，床上告示寫著限用一張床，讓民眾批評甚麼奇怪規定。寫明因預訂房型為雙人房，僅提供一張床使用，若要使用另一張床需額外付費，讓人相當傻眼，直呼第一次遇到這種奇怪規定。

非當事民眾：「這個好像有點消費爭議，畢竟飯店一開始我就提前預訂了，那相對的你房間不足，你給我多餘的房間，另外一張床跟空間，應該也是可以使用的才對，這樣我好像不會怎樣耶，這樣我覺得沒差。」

雖然民眾看法不同，但許多人表示，這種情況並不罕見，在其他旅館也會發生，只是房間不足還要限制旅客使用空間，讓人感受不是很好。

非當事民眾：「（這樣）下次就不會來了啦。」

而對此，記者實際詢問旅館業者暫時沒有回應，民眾若是入住過程，感到疑慮也能詢問消保官，保障自身權益。

