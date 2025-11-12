傻眼！部落客網購iPhone 17 Pro「只收到充電線」：好險錄影存證
馬來西亞一名女部落客日前在官方通路網購iPhone 17 Pro，到貨後拆開一看，發現產品盒竟只裝著一條手機充電線，把紙箱、產品盒徹底翻過也看不見手機蹤影；對此該名部落客已向警方報案，並向貿易及生活成本部（KPDN）舉報。
根據馬來西亞《中國報》報導，一名女部落客日前於官方通路網購iPhone 17 Pro，不過到貨一拆開產品，發現產品盒中根本沒有手機，只裝有一條手機充電線；該名女子將當時畫面錄下並在社群吐槽經銷商只寄出「空殼」給她，引起網友關注。
網友指出，好在女子當下有錄影存證，否則就虧本了，同時也建議女子購買貴重物品，應到店面購買，在買賣雙方確認商品無誤後再付款，就能避免引起爭議；對此女子也說，就是因為過去吃過虧，自此之後每次開箱都會拍攝影片存證。
事後女子將開箱產品畫面交給當地產品授權經銷商並尋求退款事宜，為了進一步保障自身權益，也已向警方報案，並向國內貿易及生活成本部（KPDN）舉報。
