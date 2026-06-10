傻眼！鄭麗文稱「習近平對台有善意」 莊瑞雄怒轟：鄭習會給了妳什麼好處？
即時中心／温芸萱、陳治甬報導
國民黨主席鄭麗文訪美爭議連環爆！除了被發現頻頻與統戰人士同框，鄭麗文更在舊金山僑學界晚宴稱，中國國家主席稱習近平是「中國剩下最後一個對台灣有感情、善意的人」；此話一出，立刻在台灣引起譁然。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（10）日怒嗆，當初「鄭習會」的時候，習近平到底給了鄭麗文什麼好處？
鄭麗文稱「習近平對台灣有善意」
國民黨主席鄭麗文日前展開訪美行程，一舉一動都引發各界高度關注。鄭麗文除了被發現，在美期間頻頻中共統戰人士同框合影外，在出席舊金山僑學界晚宴致詞時，更在台上大談她先前與習近平會面的「鄭習會」內容。
鄭麗文在晚宴上語出驚人地宣稱，習近平「是中國剩下最後一個對台灣有感情、善意的人，如果全中國都反對，習總書記也不能一意孤行」。這番將中共領導人塑造成「對台友善」的言論，隨即在台灣掀起軒然大波。
鄭麗文在出席舊金山僑學界晚宴時竟稱「習近平對台灣有善意」。（圖／國民黨提供）
莊瑞雄怒問：習近平給了你什麼？
針對鄭麗文稱「習近平對台有善意」的說法，莊瑞雄今日忍不住重砲轟擊。莊瑞雄氣憤嗆問，當初「鄭習會」的時候，習近平到底給了鄭麗文什麼好處？他直言，這一趟美國行，外界就只看到鄭麗文一路的談話，「對中國尤其習近平是極盡吹捧」。
接著，莊瑞雄更語帶諷刺地酸說，如果鄭麗文是想靠吹捧讓習近平降低對台灣的敵意，那大家還要給她「拍拍手」，但很顯然事實並非如此。他強調，哪怕鄭麗文如此吹捧習近平，台灣最大的威脅仍是中共，吹捧習近平到底能不能帶來和平，真的要打一個大問號。
最後，莊瑞雄嚴正指出，要談和平就一定要先有主權，「沒有主權的和平能叫和平嗎？」他痛批，鄭麗文的言論連前總統馬英九時期主張的「一中各表」都不如，到了她手上直接變成「兩岸同屬一中」，這根本不是台灣的主流民意。他更強調，一個在野黨主席，絕不能如此輕率地幫全台灣人做主權的決定，「台灣的命運只有我們自己2300萬人能決定。」
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