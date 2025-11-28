傻眼！陳菁徽質詢問「會不會參加單身聯誼」 洪申翰：不討論私人問題

記者楊士誼／台北報導

陳菁徽問洪申翰會不會參加行政院的單身聯誼？洪申翰回應「這裡不討論私人問題」。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院今（28）日進行社福衛環組施政總質詢，國民黨立委陳菁徽批評，行政院針對審計部查核少子女化對策，竟回應「會積極舉辦單身聯誼」，她更當場詢問勞動部長洪申翰「會不會參加行政院單身聯誼活動？」洪申翰則表示「這裡不討論我私人的問題」，也讓一旁的閣揆卓榮泰、衛福部長石崇良笑了出來。

陳菁徽表示，審計部查核行政院針對少子女化的對策，審計部提出「育齡族群逾五成未婚，不利提高生育率」，行政院竟回應「會積極舉辦單身聯誼活動」，另國科會會依行政院研商會議結論進行調查分析。她旋即向勞動部長洪申翰表示，勞動部有和她說洪是部會的黃金單身漢，若行政院辦單身聯誼活動，會否參加？洪申翰則表示「這裡不討論我私人的問題」，也讓一旁的閣揆卓榮泰、衛福部長石崇良笑了出來。

廣告 廣告

陳菁徽後表示，她請卓揆把重點放在「薪資、房價、工時」，洪申翰是否會覺得這是第一優先？洪申翰則回應，行政院討論少子化政策時的確想如何給育齡勞工更多經濟支持、讓職場更多彈性、讓環境更能兼顧與包容育兒需求。卓榮泰則回應，「願婚、敢生、樂養」，自己也曾感慨，到行政院一年半，過去各級單位常辦大型的集團結婚，自己則從沒參加過中央跟地方的集團結婚，這表示結婚在現在的社會被嚴重忽略，如有力道讓大家公開響應再配合政策，或能帶動婚育風氣。

質詢片段也引起批評，民進黨立委林楚茵也留言表示「這是單身歧視」，也有網友痛批「問一些有的沒的」、「關他什麼事」、「單身錯了嗎？」

更多三立新聞網報導

勞動部爆霸凌孕婦案！洪申翰證實：已做出相關處置

快訊／勞動部爆出霸凌案！孕婦遭拖請假逼到「吃安眠藥」 官方回應了

霸凌輕生＋空姐猝逝！勞動部長洪申翰上任周年親揭「拆彈」幕後

他問若實施「週休三日」公務員跟進？一票人秒潑冷水：這1方案應更好

