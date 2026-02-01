南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南有消費者前往電信門市辦理更名業務，因為程序問題在溝通時，突然有自稱是店長的女性介入，情緒激動的大聲斥責，還咬傷消費者的手指，讓民眾錯愕，報警提告傷害和公然侮辱。





傻眼！ 電信門市辦業務 女店長激動開口咬傷顧客手指

民眾怒控，知名的電信直營門市，竟然縱容自稱店長的女性，出口咬人。（圖／民視新聞）









拿出驗傷單，被害民眾怒控，知名的電信直營門市，竟然縱容自稱店長的女性，出口咬人。

遭咬民眾机小姐說：「我被激怒了重點我也沒有罵他，也沒有打他都沒有，他就口罩拉下來往我的手，給我咬下去啊。」

廣告 廣告

當下机小姐大吃一驚，莫名其妙之餘，趕緊報警處理，沒想到警方到場時，這名店長還持續情緒失控，警方離開後，甚至朝机小姐吐口水出言叫囂。

遭咬民眾机小姐表示：「警察走了他又過來給我吐口水，他又把口罩拉下來，用面紙吐在我面前，然後拿到我面前這樣子。」





傻眼！ 電信門市辦業務 女店長激動開口咬傷顧客手指

民眾質疑電信公司，為何縱容這樣的店長存在，報案、驗傷，討公道。（圖／民視新聞）





一開始是因為申辦門號時，門市人員將個人資料填寫錯誤，後續通知當事人到直營門市處理。辦理過程中，机小姐正和店員在溝通，自稱店長的女性就突然情緒激動的介入。

遭咬民眾机小姐強調：「有爭執然後就要被攻擊被咬，還要被公然的吐口水，我不知道為什麼這麼大的企業，有這樣子的素質在。」

台南市實踐派出所長歐存峰表示：「通知當事人到案說明，全案依傷害，及公然侮辱罪嫌偵辦中。」

消費者事後把過程po上網，也質疑電信公司為何縱容這樣的店長存在，報案、驗傷，討公道。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：傻眼！ 電信門市辦業務 女店長激動開口咬傷顧客手指

更多民視新聞報導

藥師慘遭二度剝皮！半年被詐245萬險「抵押房產」

黃湯下肚醉失態！ 路倒被說"浪費資源" 男子竟朝救護員揮拳

高雄老夫婦遭機車騎士無端痛毆 青年熱血阻止「雙方扭打在地」

