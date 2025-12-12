政治中心／綜合報導

立法院頻頻通過爭議法案，包括先前的財劃法，以及下午的反年改，不在籍投票也被抽出逕付二讀，為了應對國會亂象，總統賴清德召集黨籍立委開便當會，會後決議不論是"不副署"或"不執行"，黨團都會全力支持，強調若在野黨把毀憲亂政當成慣例，執政團隊必須做出因應。

中午時分，民進黨立委陸續來到黨中央，要和身兼主席的總統賴清德開「便當會」，就藍白通過的爭議法案，該如何因應交換意見，經過約一個半小時的討論，初步結果出爐。

立委（民）吳思瑤：「不管是選擇不副署，或是不執行，都是合憲的方式，黨團會全力的支持，行政部門最終的定奪，當在野黨把毀憲亂政成為慣例，那執政團隊不分行政立法，我們團結一致，來堅守憲法的忠誠義務，現在違憲亂政的議案是需要行政權，做出因應跟反制。」

傾向不副署或不執行？民進黨團：支持行政部門最終定奪。（圖／民視新聞）綠營強調藍白把違憲當成慣例，行政部門必須合法反制，也質疑藍白敢不敢提倒閣，讓失序的國會回到常軌。

民進黨團幹事長鍾佳濱：「在野黨所控制的國會多數，已經八次否決了行政院，移請覆議的提案，但是行政院仍然無法執行，如果國會認為行政院，或閣揆不適任不稱職，那麼就應該要憲法的機制，以不信任投票來表達，在野多數可能是擔憂，後續有可能在倒閣之後，要面臨到自己國會被解散，要重新來面對國民全體國民意志，透過選舉的審判，他們畏懼全民，國民意志的審判。」

國會爭議法案頻傳，除了再修版財劃法，12號院會民眾黨提案不在籍投票，在沒有協商的狀況下，突然從委員會抽出逕付二讀，諸如此類的狀況一再發生，執政黨有因應的必要性。

傾向不副署或不執行？民進黨團：支持行政部門最終定奪。（圖／民視新聞）立委（民）吳思瑤：「不是針對單一議案因應跟反制，未來這些法案一籮筐，那大家來預先來做討論，我想這是必要的。」

因應當前政局，在與黨籍立委便當會後，傳出賴總統還預計15號上午，邀請行政院、立法院及考試院院長，在總統府進行國政茶敘，盼為促進朝野和諧，與社會團結找出解方。

