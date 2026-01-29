傾向全民調或內部民調決定人選？ 楊瓊瓔：沒有預設立場

立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔29日先後赴清水區農會參加清水區農民節表彰大會，對於傾向全民調，亦或是內部民調，江啟臣並未受訪回應；楊瓊瓔則稱，「我沒有預設立場」。（温予菱攝）

楊瓊瓔（左四）強調，「我沒有預設立場」。（温予菱攝）

台中市藍營姐弟爭取黨內提名競爭激烈，立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔29日先後赴清水區，並皆帶上與立法院長韓國瑜聯名春聯，雙方比拚意味十足。至於被問及傾向全民調，亦或是內部民調，江啟臣並未受訪回應；楊瓊瓔則稱，「我沒有預設立場」，對於外界認為協商已倒數一周，她再次重申，尚未收到國民黨中央黨部正式通知。

清水區農會今舉行民國115年度台中市清水區各界慶祝農民節表彰大會，與會江啟臣、楊瓊瓔及在地議員等人，並由江啟臣10時初率先到場致詞，向各位優秀農民致意，楊瓊瓔則在結束后里區大安溪伏流水抽水量疑似影響農業供水調度」協調會後，約於10時40分趕到，故受限時間差，2人並未碰到面。

廣告 廣告

至於媒體問及，國民黨台中市黨部主委蘇柏興證實2月6日將二次協商，現階段倒數8天心情如何？會傾向全民調，還內部民調嗎？江啟臣並未受訪回應；楊瓊瓔則再次強調，自己尚未接獲黨部正式通知，一切尊重黨中央的協調機制跟程序，她也希望二次協商能夠凝聚共識，民調問題則稱，「我沒有預設立場」。

【看原文連結】