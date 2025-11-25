傾國家力量發展AI 川普簽行政命令發起「創世紀任務」

美國總統川普今年7月在華府參加「贏得AI競賽」高峰會資料照片。路透社



美國總統川普週一（11/24）簽署行政命令，啟動「創世紀任務」計畫，將透過政府力量全面促進美國人工智慧（AI）技術發展。

這項名為「創世紀任務」（Genesis Mission）的計畫旨在利用大量政府科學資料庫訓練科學基礎模型，加速AI領域的科學突破。

川普指示能源部和國家實驗室，集合美國最傑出的人才、最強大的超級電腦和大量科學數據。能源部將打造一個閉環AI實驗平台，整合美國的超級電腦和資料庫，用於生成基礎模型並推動機器人實驗室。

根據該份行政命令，「創世紀任務」著重在美國的國家、經濟和醫療安全，包括生化科技、關鍵礦產、核裂變和核融合能源、太空探索、量子資訊科學、半導體和微電子學等領域。

白宮科技政策辦公室（OSTP）主任克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）表示，這項計畫將解鎖聯邦政府數據庫，「大幅加速科學研究的發展突破」。他說，「創世紀任務」利用AI「自動化實驗設計」加速模擬過程，為蛋白質折疊（protein folding）到核裂變等各個先進科學領域生成預測模型，可以把研發新技術的時間從數年，縮短到數天甚至數小時。

能源部長萊特（Chris Wright）表示，政府注意到民間企業在AI領域的大量投資，而聯邦政府希望帶領相關努力聚焦在「科學研發、工程進展上」。他指出，為了達成此目的，需要「整合全國各地實驗室的數據」。

路透社在報導中指出，川普政府正專注於在AI領域賽道上保持領先中國的勝利。他要求政府官員制定「AI行動綱領」，確保美國成為「全球AI首都」，並誓言要減少相關法規阻礙，全力加速AI發展。

