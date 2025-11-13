傾盡所有能量，照亮孩子前途！竹市教師王意如榮膺全國傑出導師獎

【民眾新聞網方健龍新竹報導】教育部日前舉辦「114年教育部友善校園獎頒獎典禮」，表揚在學生事務與輔導工作表現卓越的學校及人員。新竹市建功高中國中部教師王意如榮獲「國中傑出導師獎」，由教育部次長朱俊彰親自頒發獎座及獎狀。該獎項經初評與複評雙重審查，全國逾2萬名國中導師，僅2位獲此殊榮，彰顯王意如老師在班級經營上的用心與奉獻，堪為學生事務與輔導工作的典範。

代理市長邱臣遠表示，守護孩子在友善溫馨的環境中學習成長，是學校及老師們重要的責任，也是實踐市長高虹安擘劃的「新竹好學」教育願景的基礎。恭喜獲獎人員，也感謝所有持續在教育現場不同崗位默默耕耘的教育人員，共同打造友善正向的文化，陪伴孩子面對各種挑戰，獲得適性成長。

「我願意成為孩子生命的陽光，傾盡所有能量，照亮他們前方燦爛的路途。」建功高中國中部老師王意如說，這正是她教育旅程的寫照，此次能獲得「友善校園傑出導師」的肯定，深感榮幸。她堅信「老師是學生的定心丸」，28年來秉持如此信念下，陪伴一批批孩子走過青春期，創造人生中的正向經驗。王意如老師善用己身生物專長，以生態保育為主題，配合學校各處室活動經營班級，帶領學生觀察校園四季生態，探索大自然的美與感動。

此外，對於高關懷學生，王意如努力整合校內外資源，協助家長和學生解決困境，讓中輟的學生重返校園、步入正軌。意如老師曾照顧受家暴的清寒特殊生，並感動同事們共同出資幫學生添購衣物文具，一起呵護學生直到畢業，並保持良好聯絡。王意如強調，「每一位被點亮的孩子，都是教師最大的成就。」除了感謝學校提供支持的環境，讓她勇敢實踐心中的教育理想，也感謝每位學生讓她看見希望與力量。此次獲獎不是終點，而是提醒自己要繼續用愛耕耘、用心陪伴。

建功高中校長林國松表示，王意如老師善於以行動陪伴學生，營造有秩序又充滿人情味的學習氛圍。班級連續多年榮獲佈置與創意進場獎項，展現卓越的班級經營與團隊凝聚力。對學生的關懷無微不至，特別在輔導高關懷與中輟邊緣學生時，能結合家長、輔導室及社福資源，協助孩子重建自信與學習動機。許多學生在她的陪伴下從迷惘走向成長，甚至反哺社會、持續回校感恩。「意如老師以愛為教育的根，展現教師最動人的專業光芒，是學校全體師生共同敬重的榜樣。」

教育處表示，王意如老師具備優質的班級經營能力，及堅定的教育理念，28年來，鼓舞許多孩子找回自信，成為更好的人。期待在獲獎者的典範引導下，各校的學務及輔導工作能更加順利地推展，使學校教育成為支持孩子成長最溫柔與堅實的力量。

