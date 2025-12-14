傾聽世代的聲音 雲林縣第六屆兒少代表成果發表會登場

雲林縣府舉辦雲林縣第六屆兒少代表成果發表會／翻攝照片





雲林縣府為展現兒少代表積極參與公共事務的豐碩成果，昨(13)日舉辦雲林縣第六屆兒少代表成果發表會「探索兒權公園．認識兒權公約」。縣府社會處處長林文志表示，兒少代表們不僅是縣政的重要夥伴，更是雲林永續發展的希望。本次活動除了讓兒少代表們親自發表兩年來的學習與行動，更規劃了豐富的親子互動體驗，邀請全縣鄉親與孩子一同前來，見證雲林在兒少權益推動上的努力與進步。

林文志指出，第六屆兒少代表們在任期內，積極針對校園、交通以及社會福利服務等各項議題進行發聲並提出建言。本次成果發表會的重頭戲，就是由兒少代表親自站上舞台，分享他們在過去擔任代表的期間如何將《兒童權利公約》（CRC）的精神落實於生活，以及他們如何參與公共議題並透過實際行動與帶來改變。

現場有親子酒精噴畫體驗，鼓勵親子透過藝術創作，增進情感交流，共同留下專屬的美好回憶。並有CRC 趣味闖關遊戲活動，將設置多個闖關關卡，透過遊戲方式讓參與者輕鬆學習認識《兒童權利公約》，前100名完成集章的民眾，即可獲贈 100元超商禮券，此外，所有完成闖關者皆可獲得精美小禮物。

縣府指出，雲林縣第六屆兒少代表成果發表會，不僅是展示兒少聲音與行動的平台，更是雲林縣政府持續深化《兒童權利公約》（CRC）精神、重視下一代發展的具體展現。未來將持續傾聽兒少心聲，與兒少代表們攜手並進，為雲林的孩子們打造一個更加友善、充滿希望的成長環境。

