傾聽各地聲音！吳宗憲曝黨中央規劃「行動中常會」：將垂直整合做到最好

記者詹宜庭／台北報導

國民黨今（3日）召開中常會，會後，發言人、立委吳宗憲表示，接下來黨中央會開始規劃行動中常會，主席會安排多與各地黨部連結、溝通，希望在最短時間內將垂直整合做到最好，也讓各地黨員知道國民黨是團結政黨，各地有什麼聲音黨中央都會採納。

吳宗憲表示，接下來黨中央會開始規劃行動中常會，主席會安排多與各地黨部連結、溝通，希望在最短時間內將垂直整合做到最好，也讓各地黨員知道國民黨是團結政黨，各地有什麼聲音黨中央都會採納。國民黨主席並非參政者黨主席，而是全體黨員的黨主席，一定會幫各地黨部意見彙整好，並歸納協助。

廣告 廣告

吳宗憲也說，等新的中常委產生後就會開始規劃行動中常會，目前期程尚未規劃出來，但構想已經討論完畢，會在選完中常委後進行流程，之後再跟各位報告。我們會到各地聽聽想法，因地制宜協助各地黨部與黨員。

更多三立新聞網報導

民眾黨徵召陳琬惠選宜蘭縣長！吳宗憲喊「尊重」：各自獨立會好好合作

2026選宜蘭縣長？吳宗憲曝「地方盼提名愈早愈好」：藍白先協調再民調

不批蕭旭岑一國兩區！王義川自稱台灣國立委 吳宗憲竟批：首位叛國立委

劉真驟逝5年！辛龍忍喪妻之痛宣布復出 舊愛曝真實心聲

