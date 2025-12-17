傾聽城市真實聲音 陳見賢「你的點子，縣的樣子」竹北公共對話開放報名

新竹縣參選人陳見賢將與其辦公室發言人田芮熙一起傾聽城市真實聲音，「你的點子，縣的樣子」竹北公共對話。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

竹北市近年快速成長，人口結構年輕且多元，教育、交通、居住品質與公共空間需求同步攀升。為讓公共政策回到生活現場，納入居民的實際經驗與需求，新竹縣副縣長陳見賢辦公室將於廿一日在竹北市新瓦屋客家文化保存區舉辦「你的點子，縣的樣子」小型公共對話活動，由發言人田芮熙與民眾一起關心竹北的發展。

陳見賢表示，竹北的發展不會只追求速度，也需要方向與溫度。居民的真實感受是我們最在乎的，因此希望透過面對面的對話，讓政策討論走出會議室，回到人與人之間的真實交流，讓治理更貼近生活。

陳見賢辦公室發言人田芮熙表示，透過公共對話，讓居民直接說出感受與期待，作為政策調整的第一手依據，這正是舉辦「你的點子，縣的樣子」活動的核心原因。

田芮熙說，活動將以輕鬆、開放的交流形式進行，聚焦孩子教育是否足夠安心、交通動線能否更加順暢，及城市環境中仍被忽略的生活細節。所有討論內容都將被完整整理，納入後續政策研擬與縣政推動的重要參考。重視公共參與，期盼建立持續、真誠且可回饋的對話機制。「政治的角色，不該只是替民眾做決定，而是搭起平台，讓民眾一起決定方向。才能讓城市發展兼顧效率與民意。