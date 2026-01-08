傾聽基層心聲！「欣欣向榮・傾聽市民心聲」座談會10日在東區登場

為傾聽基層心聲、爭取民眾認同，市議員陳雅惠將於1月下午3時，與民進黨台中市長候選人、立委何欣純，在東區天皇宮共同舉辦「欣欣向榮・傾聽市民心聲」座談會，邀請在地鄉親面對面交流，共同關心台中未來發展方向。



陳雅惠表示(見圖)，城市建設不能只在會議室裡討論，必須真正走進社區、聽見市民的聲音。透過座談形式，讓市民直接提出對交通、生活環境、教育、社福等議題的想法與建議，作為未來問政與政策推動的重要參考。

何欣純也指出，傾聽市民心聲是最重要的起點，唯有從基層出發，才能讓政策真正貼近市民需求。她期待透過一場又一場的交流，凝聚共識，一起為台中打拚更好的未來。

座談會地點在東區振興路280巷30號天皇宮廟埕舉行，現場備有點心；陳雅惠邀請鄉親朋友相揪來開講，一起關心地方、分享心聲。