傾聽孩子說話 台南慈中老師黃淑如慈母心

台南慈濟中學國中部老師黃淑如，獲頒傑出校園獎導師獎，也是全台唯二獲獎的國中導師，她總是以身作則，跟著學生做，讓孩子知道始終有老師陪伴。她也會每天自製小字條，貼在聯絡簿上，把小本子成了師生聊天的天地，讓正處於青春期的孩子，願意敞開心胸，課堂上是嚴師，但私底下也是慈母，總是替孩子點上一盞光。

「那個 水溝那邊要掃起來。」

15分鐘打掃時間，導師黃淑如，可忙碌的呢。

台南慈濟中學老師 黃淑如：「(打掃時間你運動量很大嗎)，對 (怎麼說)，就是 會到4樓 又要下來，然後就是整個 就是會來來回回。」

「那邊 那邊，再處理一下 好不好。」

台南慈濟中學學生 曾琮睿：「(老師)就是有時候就會突然下來。」

台南慈濟中學老師 黃淑如：「稍微看一下 因為我覺得，主要是他們在打掃，老師也要在 會比較好一點。」

以身作則是他的堅持。

學生 謝宇軒：「很像我第二個媽媽。」

台南慈濟中學老師 黃淑如：「學生都會看，他也會看老師是什麼樣的，老師是不是真的在乎，還是只是說說而已，做給他們看，他們知道說 老師也會來做。」

本身是數學老師，數理科腦袋下，卻有顆浪漫的心，手做小字條，是師生專屬的小園地。

台南慈濟中學老師 黃淑如：「有列印貼紙的方式，(你有點文書控感覺) 這個也是，因為有時候就是，東西比較多的時候 他們會忘記，所以都會做格子讓他們打勾，可以知道 確認他們有做。」

如慈母的叮嚀，她更在意這群青春期孩子的心。

台南慈濟中學老師 黃淑如：「可以把自己當天發生的事情，他比較在意的什麼的，他可以寫在聯絡簿上面，老師 就是我每天都會看。」

台南慈濟中學學生 陳芊卉：「很驚喜每天都有不一樣(回覆)，每天都會猜老師會回我什麼。」

台南慈濟中學學生 許琳婧：「帶我到外面就是會跟我聊天，然後問心事，就會讓我覺得，心裡就是很溫暖。」

「獲獎人 台南市慈濟高級中學，國中部 黃淑如老師 請上台。」

她獲頒全台僅兩位，友善校園傑出導師獎的國中老師。

台南慈濟中學老師 黃淑如：「在教育 就是要堅持，不斷去調適自己，讓自己心裡面健康，就是帶出來的小朋友，才會就是健康快樂。」

