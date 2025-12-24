傾聽民意優化規劃 中市捷工局：崇德豐原線說明會 北屯、豐原接力舉辦

紅線路線圖-北環。（圖/中市府捷工局提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府積極推動捷運路網建設，為讓市民更了解捷運崇德豐原線（紅線）規劃內容，市府捷運工程局於12月22日及23日，分別在豐原區與北屯區舉辦２場「台中都會區大眾捷運系統崇德豐原線可行性研究」地方說明會，向地方說明目前研究成果並廣泛蒐集民眾意見。捷工局表示，２場說明會共吸引近350人次參與，討論議題包括延伸豐原段方案、增加站位、機廠選址、延伸后里可行性、轉乘規劃、工程技術及市區地下化等相關事項，顯示地方對捷運建設的高度關注與期待。

捷工局指出，崇德豐原線為台中捷運整體路網的重要拼圖，路線串聯北區、北屯、潭子及豐原等人口集中區域，並與綠線、橘線、豐科軸線及台鐵系統銜接，強化轉乘便利性，提升公共運輸服務水準。目前可行性研究成果規劃路線全長約15.42公里，設置11座車站及1座五級機廠，目標打造「半小時軌道生活圈」，讓市民通勤與通學更加便捷。

紅線說明會-北屯場。（圖/中市府捷工局提供）

針對民眾關心的推動進度，捷工局說明，紅線已於今年4月正式啟動可行性研究，並於12月完成期中報告審查，後續將以明年完成可行性研究並提報中央審議為目標。待中央核定後，將接續辦理綜合規劃、環境影響評估及都市計畫變更等作業，並視條件同步推動相關程序，以縮短整體建設期程。

捷工局表示，有關紅線銜接台鐵豐原站之市區路段規劃，目前提出2個高架型式及1個地下化等3項可行性方案，並於說明會中向地方清楚說明各方案在服務範圍、工程型式、施工影響及用地條件等面向的差異。相關方案仍需在後續規劃階段進一步綜合評估，並將充分納入民眾意見，最終路線方案將以中央核定結果為準。

紅線說明會-豐原場。（圖/中市府捷工局提供）

捷工局進一步指出，依目標年（民國140年）推估，紅線車站周邊500公尺範圍內可服務之活動人口約22萬人，全日運量約10萬8千人次，尖峰小時運量約1萬6千人次，未來完工後可有效分擔市區與豐原間通勤需求，改善尖峰交通壅塞，並帶動沿線商圈與生活機能發展。

捷工局強調，市府高度重視民眾意見，說明會簡報資料、會議紀錄及意見處理情形，將於會後公告於捷工局官網（ https://tcrt.taichung.gov.tw ）。未能到場參與的市民，也可於115年1月5日前，透過書面、傳真或電子郵件方式提出建議，市府將秉持公開透明、審慎規劃原則，持續與地方溝通，共同推動台中捷運路網健全發展，打造更宜居、便利與永續的城市。