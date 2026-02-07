傾聽民意共築未來交通藍圖 捷運桃園長庚線將辦3場地方說明會





捷運桃園長庚線（銀線）為桃園第二階段路網優先推動路線之一，為加速推動建設，並讓沿線民眾了解規劃內容，桃園市政府捷運工程局將在2月9日(一)至2月11日(三)召開3場地方說明會，詳細介紹捷運銀線的規劃進展，並聽取沿線居民的意見與建議，經由進一步溝通與交流，讓捷運銀線的建設符合地方發展需求。

捷運工程局表示，捷運銀線為強化桃園市區與龜山、林口地區之間的重要軌道建設，路線起自長庚大學，經文化一路、文化二路、龜山一路、忠義路、南崁溪沿岸、三民路、萬壽路，至桃園火車站設置端點站。



捷運銀線除了可降低桃園區與龜山區間的交通壅塞衝擊外，另可滿足桃園市區往返長庚醫院就醫及就業、就學等通勤者需求。未來也將與現有的捷運機場線、綠線、棕線、台鐵及規劃中的捷運青線、橘線等重要路線進行交會轉乘，故可謂是桃園市現行捷運路網中，極具重要之一條軌道運輸路線。

捷工局補充，捷運銀線計畫已於日前召開期中審查作業，其初步研究成果，如必要性、重要性、財務可行性等，深獲與會各專家學者之肯定，有望成為桃園市公共運輸之重要路線，且深具帶動周遭產業發展之潛力，完成後將有效紓緩桃園市都會核心與龜山、新北林口地區交通流量，並創造周邊產業更多的發展契機，進一步提升桃園與龜山地區的生活品質與區域競爭力。

捷工局表示，捷運銀線路線長度約17公里，初步規劃採用輕軌系統布設，共設置20座車站及1座機廠。同時，先前針對捷運銀線可行性研究路廊、沿線場站土地現況及相關路線規劃，劉慶豐局長已親自率領市府捷運局等相關單位步行踏勘，就是要規劃銀線捷運更能符合區域交通、經濟發展及大眾期盼。

此次3場地方說明會召開日期及地點，2月9日（一）下午7時在龜山區陸光市民活動中心；2月10日（二）下午7時在桃園區東壽市民活動中心；2月11日（三）下午7時在龜山區公西市民活動中心召開，邀請所有關心捷運銀線發展的市民朋友們參加，讓民眾了解這項重要的交通建設，同時更能符合地方發展需要。

