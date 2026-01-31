傾聽生命低潮 徐聯焜身體力行利眾生

高雄71歲的新受證志工徐聯焜，年輕的時候，就加入生命線志工，而且一做就是40年，他說生命線是利用傾聽、來接住大家最徬徨的時刻，而慈濟更著重實際行動，他希望把生命線的經驗，用在慈濟八大福田中，希望利人也利己。

慈濟志工 徐聯焜：「參與環保是 工作裡面，是最髒的一部分，你在那邊 假如能夠做得下，慈濟所有工作 我想都可以做。」

新發意菩薩71歲的徐聯焜，不怕髒不怕累，他是台電主管退休，從年輕時，他就熱愛當志工。

慈濟志工 徐聯焜：「(我)33歲 我在台電那時候，升遷比較順利，我就想說 應該到外面去歷練。」

「你好 這邊是生命線。」

在生命線付出，一轉眼就是40年，他還到空大念社工系。

慈濟志工 徐聯焜：「個案教我們的，比我們學得更多，因為他們實際經驗，講給我們聽，等於是互相幫忙 同理心，還有傾聽這個部分，會比較有耐心。」

以往用說的，當別人心靈的導師，如今，他想更突破自己。

「超過一萬人往生。」

慈濟志工 徐聯焜：「(慈濟)在行的方面 做得很多，發現慈濟真的是八大福田，只要你願意做，你會真的 挖不完的寶藏。」

他要當一個心口合一的人，入寶山不空手而回。

慈濟志工 徐聯焜：「我就是喜歡訪視，訪視跟我在生命線，這部分有相關，只要你有心有願，就有辦法去做。」

